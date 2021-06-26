شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن: الكشف عن تعاطى المخدرات لـ1751 موظفا فى مطروح.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، أن مركز العزيمة لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان بمحافظة مرسى مطروح الذى تأسس على مساحة "7950 م2 " يعد نموذجاً لاستثمار الأصول الغير مستغلة لوزارة التضامن الاجتماعي.

جاء ذلك خلال تكريم الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، واللواء خالد شعيب، محافظ مطروح أول دفعة من المتعافين من الإدمان بمركز العزيمة التابع للصندوق بمحافظة‪ مرسى مطروح، بمناسبة اليوم العالمى لمكافحة المخدرات والاتجار غير المشروع بها والذى يوافق يوم 26 يونيو من كل شهر تحت عنوان "شارك حقائق عن المخدرات ..أنقذ أرواح"، وذلك بحضور عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان وأعضاء مجلس النواب عن المحافظة

وأضافت نيفين القباج، أنه تم إنشاء المركز لتدريب للعاملين بوزارة التضامن الاجتماعى فى عام 2000، ولم يتم تفعيله حتى أسندته الوزارة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان ليتم تحويله لأول مركز مُتخصص فى العلاج والتأهيل بمحافظة مطروح، حيث كانت محافظة مطروح من المحافظات المحرومة من الخدمة واستفاد من المركز حتى الآن ما يقرب من" 1234 "مريض إدمان، كما وفر المركز "60 فرصة عمل " لأبناء المحافظة.

وأشارت وزيرة التضامن، إلى أنه خلال الفترة من يناير إلى مايو من هذا العام تم تنفيذ العديد من الفاعليات الوقائية داخل محافظة مطروح على مستوى (22) مركز شباب ونادى اجتماعى بمشاركة (4750 شابا)، كما تم تنفيذ سلسلة من لقاءات التوعية لطلبة جامعة مطروح شارك فيها (6440) طالبا وطالبة، وعقدنا لقاءات مُتعددة مع العاملين بشركات البترول وعدد من المؤسسات الصناعية استفاد منها 5600 عامل، بالإضافة إلى المنصات الإعلانية الـ‪Outdoor والتى تتضمن 11 منصة موجودة بالشوارع والميادين الكبرى بالمحافظة، كما تم الكشف على 1751 موظفا بالجهاز الإدارى لمحافظة مطروح؛ وتبين تعاطى 2,6%، واتخاذ الإجراءات الإدارية تجاههم.



وزيرة التضامن ومحافظ مطروح خلال حفل تكريم أول دفعة من المتعافين من الإدمان بمركز العزيمة



حفل تكريم أول دفعة من المتعافين من الإدمان بمركز العزيمة