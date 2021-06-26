شكرا لقرائتكم خبر عن الريف المصرى تمد مهلة التيسيرات الجديدة لدعم منتفعى الـ1.5 مليون فدان 3 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة تنمية الريف المصرى الجديد عن مد مهلة تقديم طلبات الإستفادة من التيسيرات الجديدة التى أقرتها الشركة، وذلك لمدة ثلاثة أشهر إضافية، تنتهى فى 30 سبتمبر 2021.

وقالت الشركة فى بيان اليوم، إن ذلك يأتى بناء على قرار المهندس عمرو عبد الوهاب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصرى الجديد، واستكمالاً لحزمة التيسيرات والإجراءات التى سبق الإعلان عنها من قبل شركة تنمية الريف المصرى الجديد، والتى تضمنت إلغاء الفوائد على فترات السماح، فضلاً عن مد مدة السماح وفترات السداد للمنتفعين بأراضى مشروع الـ 1.5 مليون فدان.. وكذا استجابة لرغبة العديد من منتفعى "الريف المصرى الجديد".

ودعت شركة تنمية الريف المصرى الجديد صغار المزارعين والمستثمرين والشباب، ممن لم يستفيدوا من التيسيرات الجديدة، إلى سرعة التوجه لمقر الشركة من أجل إنهاء كافة الإجراءات اللازمة، وذلك نحو سرعة حصولهم على كافة التيسيرات المقرة من جانب إدارة شركة "الريف المصرى الجديد".