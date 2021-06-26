شكرا لقرائتكم خبر عن النقل تعلن غدا تسليم إدارة وتشغيل الخط الثالث للمترو لشركة فرنسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعلن وزارة النقل غدا الأحد تسليم إدارة وتشغيل وصيانة الخط الثالث لمترو الانفاق "جامعة القاهرة / إمبابة/ العباسية/ عدلى منصور" إلى شركة ار أى تى بى الفرنسية.

ويحضر فاعليات نقل الإدارة من الشركة الحكومية للشركة الفرنسية المهندس كامل الوزير وزير النقل والسفير الفرنسى بالقاهرة ستيفان روماتيه ولورانس بتل رئيسة مجلس إدارة شركة ار أى تى بى الفرنسية بالإضافة إلى رئيس وقيادات الهيئة القوميه للأنفاق وقيادات وزارة النقل.

كانت وزارة النقل قررت نقل إدارة وتشغيل الخط الثالث للمترو (عدلى منصور ـ إمبابة ـ جامعة القاهرة) إلى شركة RATP DEV الفرنسية ابتداء من غدا الأحد لتبدأ فى مهام عملها رسميا بعد أكثر من عامين من المفاوضات، حيث ستكون ابتداء من غدا مسئولة وحدها عن الإدارة والتشغيل اليومى والصيانة لقطارات الخط الثالث لمدة 15 عام مقابل 1.14 مليار يورو بما يعادل 21 مليار جنيه تقريبا.

وقالت مصادر مسئولة لـ"الخليج 365" أن الخط الثالث الذى انتهى تنفيذ منه المراحل الأولى والثانية والرابعة انتهت محاضر تسليمه وتسلمه بين الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو (الشركة الحكومية) إلى الشركة الفرنسية، حيث تشكلت لجنة من الشركة الحكومية والشركة الفرنسة والهيئة القومية للأنفاق استمرت فى أعمال التسليم والتسلم نحو عاما تقريبا، وأنهت أعمالها بالكامل.

وأضافت المصادر أنه وفقا للتعاقد المبرم مع الشركة الفرنسية لإدارة الخط الثالث تم الاشتراط ألا تقل نسبة العاملين المصريين بها عن 90%، بحيث يقتصر وجود الخبراء الفرنسيين والأجانب على الإدارة العليا وبعض المواقع لنقل الخبرة للمصريين وتأهيل العاملين المصريين، لافتة إلى أن الشركة الفرنسية لن تتدخل فى تحديد سعر التذكرة التى ستظل مسئولية الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة النقل.

وأكدت المصادر أن الشركة الفرنسية ستحصل على مقابل سنوى يصل إلى حوالى 1.4 مليار جنيه عن أعمال الإدارة والتشغيل والصيانة اليومية على دفعات شهرية تقدر بـ 116 مليون جنيه تقريبا (بواقع 3.7 مليون جنيه تقريبا عن اليوم الواحد)، ولن تحصل على نسب من الإيرادات أو تتدخل فى تحديد أو زيادة أسعار التذاكر، لافتة إلى أن دورها سيكون قاصر على تقديم المقترحات التى من شأنها زيادة إيرادات الخط من المصادر المتنوعة والتذاكر.