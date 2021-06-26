شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس الثانى يزور متحف القوات الجوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زار قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صباح اليوم السبت، وبرفقته وفد كنسي، متحف القوات الجوية، بمصر الجديدة.

وتفقد قداسة البابا أقسام المتحف، ومن بينها قاعة النشأة التاريخية التي تتضمن مجسمًا حائطيًّا لممر الطائرات وعددًا من الطائرات ذات الطراز المختلفة وصورًا لقادة القوات الجوية منذ بداية إنشائها ومعلومات عن أدوارهم والأوسمة التي حصلوا عليها.

ويتضمن المتحف، قاعة بها مجموعة صور نادرة توثق مشاركة القوات الجوية في الحروب المختلفة بدءًا من الحربين العالميتين الأولى والثانية، وشاهد قداسته عرضًا بانوراميًّا لتاريخ القوات الجوية المصرية.

وعبر قداسة البابا فى كلمته عن سعادته بهذه الزيارة، مشيدًا بما رآه أثناء جولته بالمتحف، وشكر مستقبليه على حفاوةالاستقبال. وتناول ثلاثة أبعاد يرى أن المتحف يقدمها لزائريه، وهي:

١. البعد الوطني: إذ يبرز المتحف رجال الوطن والشهداء.

٢. البعد التربوي: حيث أن زيارة المتحف تترك أثرًا في نفوس الزائرين، ولا سيما النشء والأطفال. مشيرًا إلى أن المتحف يعطي الطفل فرصة للتحليق بخياله، كما ينطلق الطيار بطيارته.

٣. البعد العلمي: حيث أن تجسيد العلم من خلال المتحف شيء له قيمة هامة.

واختتم بتوجيه التحية لكل رجال القوات الجوية، داعيًا الأطفال والشباب لزيارة المتحف.