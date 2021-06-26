شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق مكافحة الإدمان يعلن توفير فصول محو أمية بمركز العزيمة بمطروح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن، ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى الخدمات والأنشطة بمركز العزيمة لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان التابع للصندوق بمحافظة مطروح، مؤكدا أنه تم توفير فصول محو الأمية وتعليم الكبار للمرضى بمركز العزيمة بمطروح وتقدم 20 مريض للحصول شهادة محو الأمية.

جاء ذلك خلال تكريم الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، واللواء خالد شعيب، محافظ مطروح أول دفعة من المتعافين من الإدمان بمركز العزيمة التابع للصندوق بمحافظة ‪ مرسى مطروح، بمناسبة اليوم العالمى لمكافحة المخدرات والاتجار غير المشروع بها والذى يوافق يوم 26 يونيو من كل شهر تحت عنوان "شارك حقائق عن المخدرات.. أنقذ أرواح"، وذلك بحضور عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن - مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان وأعضاء مجلس النواب عن المحافظة.

وأضاف "عثمان" أن البرنامج التأهيلى المعتمد بمركز العزيمة "هو الدمج بين مجموعة برامج تأهليه " تتمثل فى التأهيل النفسى والعلاج المعرفى السلوكى" وبرنامج مهارات منع الانتكاسة كذلك التأهيل المهنى "العلاج بالعمل " والتأهيل البدنى "العلاج بالرياضة" بجانب الأنشطة الترفيهية بشكل يومى، كذلك إطلاق الصندوق مبادرة "بداية جديدة" لتوفير قروض لتمويل مشروعات المتعافين فى إطار الحرص على تقديم خدمات بعد العلاج المجانى والدمج المجتمعى للمتعافين، لافتا إلى 18% ممن استفادوا بالخدمات داخل المركز حاصلين على مؤهل جامعى و8%% مؤهل فوق المتوسط و25% ثانوى فنى و5.8% حاصلين على ثانوية عامة و15.8% حاصلين على الاعدادية و11% حاصلين على الابتدائية و16.9% أميين.

وفيما يتعلق بأعمار المستفيدين من الخدمات العلاجية بمركز العزيمة بمرسى مطروح، مشيرًا إلى أن 1.8% كانت أعمارهم أقل من 20 عاما و26.7% كانت أعمارهم من 20 إلى 29 عاما و53.7% تراوحت أعمارهم من 30 إلى 39 عام و17.2% من 40 إلى 49%، كما أن أكثر مواد التعاطى وفقا لبيانات المستفيدين من الخدمات بالمركز كان الهيروين بنسبه 79.8% والحشيش 60.6% والترامادول 35.2%وابيترل 7.8% بجانب التعاطى المتعدد " تعاطى أكثر من مادة مخدرة.