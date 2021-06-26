شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يضبط سيارة نظافة بدون غطاء ووقف مدير جراج بالمريوطية 3 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة إيقاف مدير جراج النظافة بالمريوطية عن العمل لمدة ثلاثة أشهر، حتى انتهاء التحقيقات وذلك لإهماله فى صيانة إحدى السيارات وظهورها بمظهر سيئ بالإضافة إلى مجازاة السائق المسئول عن السيارة بخصم نصف الحافز له .

وجاء قرار المحافظ عقب الجولة التى قام بها أمس بمنطقة محطة مناولة القمامة بالمريوطية للوقوف على الحالة العامة بها وانتظام تردد السيارات لمحطة المناولة وفقاً لدوريات العمل المحددة وللتأكد من التزام سيارات النظافة بإجراءات السلامة والنظافة العامة أثناء التنقل من تغطية لحمولات وغيرها من الإجراءات، لضمان عدم تناثر المخلفات أثناء السير بالشوارع وعدم إحداث تلوث بالبيئة .

وضبط المحافظ سيارة نظافة تابعة لهيئة النظافة تقوم بنقل المخلفات دون وضع غطاء أعلى القمامة إلى جانب مظهرها العام غير اللائق وتهالك لوحاتها المعدنية، مشددًا على هيئة النظافة بأهمية التنبيه على سائقى سيارات تجميع القمامة بالالتزام بوضع غطاء أعلى السيارة وغلقها بإحكام، وحال ضبط أى سيارة دون غطاء يحال السائق للتحقيق ومجازاته مع مضاعفة الجزاء فى حالة التكرار.