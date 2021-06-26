شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تضبط محاولات غش باستخدام مذكرات وتليفونات محمولة بامتحانات الدبلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى 733 ألفا و301 طالب وطالبة بالدبلومات الفنية (نظام الخمس سنوات والثلاث سنوات)، صباح اليوم، الامتحان فى عدد (241) مادة امتحانية (237 مادة فترة أولى – 4 مواد فترة ثانية)، داخل 3111 لجنة للامتحانات التحريرية (الدور الأول) للعام الدراسى 2021/2020.

وقال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفنى، إن امتحانات الدبلومات الفنية اليوم سارت بشكل جيد دون حدوث مشكلات؛ حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات وتوفر أدوات التعقيم، وتواجد الملاحظين باللجان.

وتفقد الدكتور محمد موسى عمارة، رئيس عام امتحانات الدبلومات الفنية والأستاذ هاشم على جامع نائب رئيس عام امتحانات الدبلومات الفنية، انتظام سير الامتحانات والتأكد من الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية حفاظًا على صحة وسلامة الطلاب والعاملين بتلك اللجان، حيث تفقدوا عدد من اللجان وهى شبرا الخيمة التجارية المتقدمة، والسلام الصناعية بنات، وشبرا الخيمة الصناعية الجديدة بنين، كما تم الاطمئنان على مدى الانضباط والنظام والحالة العامة وتأمين اللجان داخل المدارس، ومتابعة توفير كافة المستلزمات الوقائية وتطبيق الإجراءات الاحترازية.

وتلقت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم عدة ملاحظات، بوجود بعض المخالفات تتعلق ببعض محاولات الغش التقليدى من مذكرات والغش الإلكترونى باستخدام التليفون المحمول حيث تم ظبط (عدد 5 من التليفونات المحمولة بحوزة الطلاب) وتم تحديد الطلاب المسئولين عن ذلك واستدعاء الشئون القانونية لإعمال شئونها حيال تلك الحالات.

جدير بالذكر، أن امتحانات الدور الأول تشهد إجراء الامتحانات فى عدد (1431) مادة امتحانية يتم أداؤها فى (3111) لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية، وذلك بإجمالى عدد طلاب (816948)، بمشاركة (212951) ما بين ملاحظين ومراقبين ومراقبين أوائل ورؤساء اللجان.