شكرا لقرائتكم خبر عن المصرية لنقل الكهرباء: ربط محطة كفر الشيخ بالشبكة القومية على جهد 500 كيلو فولت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت المهندسة صباح مشالى رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، أنه تم الانتهاء من إنشاء محطة محولات كفر الشيخ وربطها بالشبكة القومية للكهرباء على الجهدين المتوسط والمنخفض 500 و220 كيلو فولت.

وكان أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء انتهت من تنفيذ خطة التطوير بنسبة 95%، موكدا أن شركات توزيع الكهرباء الـ9 تعمل على قدم وساق لإنهاء خطة التطوير المخطط تنفيذها.

وأوضح حمزة فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن إجمالى تكلفة تطوير شبكة نقل الكهرباء بلغت حتى الآن ما يقرب من 70 مليار جنيه، موضحا أن أعمال التطوير التى تمت بشبكة النقل لم تشهدها مصر منذ سنوات طويلة.