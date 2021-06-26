شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة تعلن صرف 2.6 مليون جنيه للعمالة غير المنتظمة بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة الإسكندرية بتعيين 3116 شاباً، منهم 55 من ذوى الهمم والعزيمة، بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية وعددهم 7 آلاف و297 راغب عمل، منهم 17 من ذوى القدرات، فضلا عن توفير 425 فرصة عمل بشركات مدن المحافظة متاحة أمام الشباب لشغلها.

وأوضح سعفان في بيان اليوم، أن المديرية قامت بالتفتيش فى مجال السلامة والصحة المهنية على 338 منشأة، دورى وحملات، وأسفر عن تحرير 287 محضر للمنشآت المخالفة للسلامة والصحة المهنية بعد إعطائها المهلة القانونية لإزالة المخالفات، وإعطاء مهلة لـ 116 منشأة أخرى لتوفيق أوضاعها .

وأشار ياسر سعيد مدير المديرية - فى تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال مايو الماضي- إلى أن المديرية تلقت 196 شكوى جديدة، بالإضافة إلى 100 شكوى مرحلة من شهر أبريل، وتم بحث 155 شكوى منها، وتبين أن 57 شكوى مستوفاة، وتم تحرير 98 محضراً للمنشآت التى ثبت وجود مخالفات بها، وتبقى 141 شكوى تحت البحث والدراسة .

أما فى مجال التفتيش العمالى فقد قامت المديرية بالتفتيش على 425 منشأة، وعمل 39 حملة تفتيشية شاملة نهارية وليلية، وأسفر عن تحرير 179 محضراً، وبحث 171 شكوى عمالية، وعمل ندوة لتوعية العاملين بالقطاع الخاص .

وفى مجال رعاية العمالة غير المنتظمة اجتماعيا وصحياً، تم صرف منحة عيد العمال بإجمالى 2 مليون و655 ألفاً و 500 جنيه لـ 5311 عاملاً مسجلاً، كما تم صرف 12 منحة رعاية اجتماعية ما بين زواج ومولود جديد ووفاة عامل، وعمل 15 بوليصة تأمين للصيادين بمبلغ 50 ألف جنيه، فضلاً عن 238 بوليصة تأمين لعمال المقاولات بمبلغ 50 ألف جنيه

وتابع مدير المديرية، أنه فى مجال تراخيص عمل الأجانب قامت المديرية بتجديد 59 ترخيصا، واستخراج تراخيص لأول مرة لـ 8 أجانب، وفقا لقانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة التى تنظم تشغيل الأجانب على أساس عدم مزاحمة العمالة الوطنية، والمعاملة بالمثل، وتنفيذ الاتفاقيات والتعاقدات.

وفى مجال التدريب المهنى، قامت المديرية بتسجيل 7 من المتدرجين فى برامج التدريب المهنى، واستخراج 778 شهادة قياس مستوى المهارة، و 804 رخصة مزاولة الحرفة.