شكرا لقرائتكم خبر عن للترويج للسياحة فى مصر.. رحلة تعريفية لأبرز الإعلاميين والصحفيين الأوكران..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قامت الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بتنظيم رحلة تعريفية إعلامية لأبرز الإعلاميين والصحفيين الاوكران، للمقصد السياحي المصري و ما يتمتع به من مقومات سياحية مختلفة ومتميزة، بالإضافة إلى ما تقوم به مصر من جهد للحفاظ على صحة وسلامة العاملين بالقطاع السياحي والمواطنيين والسائحين من حيث تطعيم العاملين بالقطاع باللقاح المضاد لفيروس كورونا والإجراءات الاحترازية المطبقة في كافة المنشآت السياحية والفندقية والمنتجعات السياحية والمواقع الأثرية والمتاحف، وأماكن الجذب السياحي.

يأتي ذلك فى إطار تنفيذ خطة وزارة السياحة والآثار لكافة الآليات الترويجية للأسواق السياحية المصدرة للسياحة إلى مصر.

وسوف تشمل الرحلة مدن كل من القاهرة والغردقة وشرم الشيخ والعلمين، وذلك لمدة أسبوع.

ورحب أحمد يوسف، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، بأعضاء الوفد، بمدينة شرم الشيخ، حيث بدأت رحلتهم التعريفية، موضحا أن الهيئة تهدف من خلال تنظيم واستضافة الرحلات التعريفية للإعلاميين هو إطلاعهم على ما تقوم به مصر من جهد لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد من إجراءات احترازية وضوابط السلامة الصحية والوقائية في المطارات والفنادق والمنشآت السياحية، والمواقع الأثرية والمتاحف في كافة ربوع البلاد، بالإضافة للتعريف بالمنتج السياحي المصري وما يتمتع به من مقومات سياحية مختلفة ومتميزه، وذلك لترسيخ الصورة الذهنية الإيجابية عن مصر في أوكرانيا من خلال نشر عدد من المقالات وفقا لما شاهدوه على ارض الواقع بعد عودتهم الى بلادهم.

وأكد ماجد ابو سديرة رئيس قطاع السياحة الدولية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، أن السوق الأوكراني يعد أحد أهم الأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر، حيث يعدوا من اوائل السائحيين الذين زارو مصر منذ استئناف حركة السياحة الوافدة في يوليو 2020، وأن الهيئة توليه اهتمام خاص وانها تعتزم خلال الفترة القادمة تنفيذ عدد من الأنشطة الترويجية الهامة في هذا السوق.

وتفقد الوفد منذ وصوله إلى مدينة شرم الشيخ، الإجراءات الاحترازية المطبقة بمطار شرم الشيخ الدولي، ونقطة PCR، وتفقد عدد من الفنادق ومراكز الغوص ومستشفى شرم الشيخ الدولي، كما قام الوفد برحلة بحرية للاستمتاع بالطبيعة البحرية الخلابة والجو المشمس للمدينة.