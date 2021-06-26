شكرا لقرائتكم خبر عن القصير: الزراعة تسهم بـ 17% من الصادرات السلعية و15% من الناتج المحلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بتوفير الغذاء الصحى والآمن والمستدام وحق كل مواطن على أرض الوطن العظيم فى الحصول على احتياجاته من الغذاء وبأسعار مناسبة.

وأضاف القصير في بيان اليوم، أن اهتمام الرئيس بالزراعة يأتى لأنها المصدر الرئيسى للغذاء كما أنها توفر المواد الخام للصناعة وتسهم بـ 17% من الصادرات السلعية و15% من الناتج المحلى وأكثر من 25% من إجمالى القوى العاملة كما أنها آلية مهمة فى توطين التنمية المتوازنة والاحتوائية.

وأضاف بأن الوزارة نجحت فى الحصول على موافقة منظمة صحة الحيوان العالمية فى اعتماد 30 منطقة خالية من إنفلونزا الطيور الامر الذى يسهم فى استعادة ريادة مصر فى تصدير الدواجن مؤكدا ان لدينا مشروعات ضخمة متميزة للإنتاج الداجنى وأن حجم الاستثمارات فى هذا المجال تتجاوز 100 مليار جنية وتوفر أكثر من 3 مليون فرصة عمل كما ان مصر تحقق الاكتفاء الذاتى من الدواجن وحجم انتاجها حوالى 1،4 مليار طائر و13 مليار بيضة ووزارة الزراعة تساعد فى فتح اسواق خارجية لتصدير الفائض من السوق المحلي.