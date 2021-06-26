شكرا لقرائتكم خبر عن استجابة لشكاوي المواطنين.. حملات لرفع مستوي النظافة بقرية العزيزية بالبدرشين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

رصدت محافظة الجيزة شكاوي عدد من المواطنين عبر صفحتها علي فيس بوك بتدني مستوي النظافة بقرية العزيزية التابعه لمركز ومدينة البدرشين.

وعلى الفور، وجة اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رئيس مركز ومدينة البدرشين المهندس محمود زين، بالدفع بحملات لرفع مستوي النظافة بالقرية والاستجابة لشكاوي المواطنين.

تم رفع كافة المخلفات بالقرية، وسوف يتم تنظيم حملات دورية لرفع اي مخلفات أولا بأول.