شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: صرف 2.6 مليون جنيه لـ5311 منحة اجتماعية للعمالة غير المنتظمة بالإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة الإسكندرية بتعيين 3116 شاباً، منهم 55 من ذوى الهمم والعزيمة، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة «كعب العمل» ،من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية وعددهم 7 آلاف و297 راغب عمل منهم 17 من ذوي القدرات، فضلا عن توفير 425 فرصة عمل بشركات مدن المحافظة متاحة أمام الشباب لشغلها.

وأوضح الوزير أن المديرية قامت بالتفتيش في مجال السلامة والصحة المهنية على 338 منشأة، دوري وحملات، وأسفر عن تحرير 287 محضر للمنشآت المخالفة للسلامة والصحة المهنية بعد إعطائها المهلة القانونية لإزالة المخالفات، وإعطاء مهلة لـ 116 منشأة أخرى لتوفيق أوضاعها .

وأشار ياسر سعيد مدير المديرية- في تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال مايو الماضي- إلى أن المديرية تلقت 196 شكوى جديدة، بالإضافة إلى 100 شكوى مرحلة من شهر أبريل، وتم بحث 155 شكوى منها، وتبين أن 57 شكوى مستوفاة، وتم تحرير 98 محضراً للمنشآت التي ثبت وجود مخالفات بها، وتبقى 141 شكوى تحت البحث والدراسة .

أما في مجال التفتيش العمالي فقد قامت المديرية بالتفتيش على 425 منشأة، وعمل 39 حملة تفتيشية شاملة نهارية وليلية، وأسفر عن تحرير 179 محضراً، وبحث 171 شكوى عمالية، وعمل ندوة لتوعية العاملين بالقطاع الخاص .

وفى مجال رعاية العمالة غير المنتظمة إجتماعياً وصحياً، تم صرف منحة عيد العمال بإجمالي 2 مليون و655 ألفاً و500 جنيه لـ 5311 عاملاً مسجلاً، كما تم صرف 12 منحة رعاية اجتماعية ما بين زواج ومولود جديد ووفاة عامل، وعمل 15 بوليصة تأمين للصيادين بمبلغ 50 ألف جنيه، فضلاً عن 238 بوليصة تأمين لعمال المقاولات بمبلغ 50 ألف جنيه

وتابع مدير المديرية، أنه في مجال تراخيص عمل الأجانب قامت المديرية بتجديد 59 ترخيص، واستخراج تراخيص لأول مرة لـ 8 أجانب، وفقا لقانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة التي تنظم تشغيل الأجانب على أساس عدم مزاحمة العمالة الوطنية، والمعاملة بالمثل، وتنفيذ الاتفاقيات والتعاقدات.

وفى مجال التدريب المهني، قامت المديرية بتسجيل 7 من المتدرجين في برامج التدريب المهني، واستخراج 778 شهادة قياس مستوى المهارة، و804 رخصة مزاولة الحرفة.