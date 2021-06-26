شكرا لقرائتكم خبر عن 15 حالة شفاء جديدة .. شمال سيناء تسجل صفر كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بشمال سيناء عدم تسجيل أي إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وقال الدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، إن موقف الإصابات على مستوى المحافظة ثابت منذ الأمس بإجمالى عدد 527 حالة إيجابية منذ بداية الجائحة.

وأكد «شوكة» شفاء 15 حالة جديدة ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 2907 حالات، مع وجود 210 حالات وفاة، و8 حالات تحت الحجز للعلاج بالمستشفيات، و40 حالة أخرى في العزل المنزلي.

من جانبه، حذر الدكتور حاسم حمدي، مدير عام إدارة التثقيف والإعلام الصحي بمديرية الصحة، من التهاون في اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية تجنبًا للإصابة والتحذير من انتقال العدوى بين المواطنين.