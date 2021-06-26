شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الوادي الجديد يتفقد زراعات الأرز الجاف بأبو هريرة بالفرافرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، زراعات الأرز الجاف بقرية أبوهريرة بالفرافرة على مساحة ٦٠ فدان، والذي نجحت زراعته كبديل موفر لإستهلاك المياه عن زراعة الأرز بالغمر ،وذلك في إطار خطة المحافظة لترشيد إستهلاك مياه الري والحد من خطر تكون البرك والمصارف

وأشار المحافظ إلى أن إجمالي المساحة التي تم زراعتها بالأرز الجاف بالفرافرة بلغت ٨٣٣ فدان، كما قامت المحافظة بتوفير البذور والتقاوي للمزارعين، مشدداََ على حظر زراعة الأرز بالغمر بكافة مراكز المحافظة.