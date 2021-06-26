شكرا لقرائتكم خبر عن حملة مكبرة لإزالة سور مقام بالمخالفة في قرية العطارين بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أمر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، المهندس وجيه سعدون رئيس مركز ومدينة ديرب نجم، بالتنسيق مع قوات الشرطة، لإزالة سور مقام بالمخالفة بقرية العطارين؛ التابعة للوحدة المحلية بالعصايد تسبب في غلق الشارع الرئيسي المؤدي إلى منازل أهالي القرية.

وفي هذا السياق وبحضور اللواء إبراهيم عبدالغفار مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية، شنت قوات الأمن بالتعاون مع رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم، حملة مكبرة لإزالة المخالفة وفتح الشارع أمام المارة، إعمالاً لمبدأ سيادة القانون وتطبيقه على المخالفين دون استثناء.

وجه محافظ الشرقية الشكر لمدير أمن الشرقية، لإشرافه على تنفيذ حملة الإزالة وتقديم الدعم الأمني اللازم لتنفيذ قرار الإزالة الصادر من رئاسة المركز للسور المخالف، مؤكداً على تطبيق القانون بكل حزم وقوة على المخالفين، وأن سيادة وهيبة الدولة خط أحمر.

من جانبه، أوضح المهندس وجيه صدقي سعدون، رئيس مركز ومدينة ديرب نجم، أن السور المقام مخالف للمخطط التفصيلي لقرية العطارين وتسبب في غلق الشارع الرئيسي، مشيراً إلى قيام المخالف باستصدار رخصة بطريق المخالفة لإقامة السور، وبالفحص تبين قيام مسؤولي القسم الهندسي بالوحدة المحلية بالعصايد، بإصدار رخصة مخالفة بإقامة هذا السور برقم ١٠٨ لسنة ٢٠١٧ ليصدر المحافظ تعليماته بتحويلهم إلى التحقيق بمعرفة الشؤون القانونية بالمحافظة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية رادعة حيالهم.

كما أمر المحافظ، رئيس مركز ومدينة ديرب نجم بشن وتنفيذ حملة مكبرة بالتنسيق مع قوات الأمن لإزالة المخالفة، حيث تم استقدام لوادر ومعدات وحدة التدخل السريع بالديوان العام ومركز ديرب نجم، وإزالة السور وفتح الطريق أمام حركة المارة.

وكان محافظ الشرقية قد استقبل شكوى من أهالي قرية العطارين، يتضررون فيها من قيام أحد المواطنين بغلق الشارع الرئيسي المؤدي إلى منازلهم، ببناء سور مخالف للمخطط التفصيلي للقرية، ليوجه محافظ الشرقية إدارتي المتابعة الميدانية والتخطيط العمراني بالديوان العام، بفحص الشكوى وإعداد تقرير لاتخاذ اللازم نحو تطبيق القانون على المخالفين.