شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب عام الفلاحين: ارتفاع أسعار الأضاحي بسبب الإقبال على الشراء مبكرًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الحاج حسين عبدالرحمن ابو صدام، نقيب عام الفلاحين أن أسعار اللحوم الحية للأضاحي ارتفعت بسبب إقبال التجار والمواطنين على الشراء من المربين أو التجار مبكرا لقرب حلول عيد الأضحي المبارك. مؤكدا أن ارتفاع الأسعار طفيف، ويزيد كلما اقتربنا من العيد.

وأضاف «أبو صدام» أن أغلب المواطنين يفضلون شراء الأضحية، قبل عيد الأضحي بأيام قليلة، خاصة أهل المدن، والذين لا تتوفر لديهم حظائر حيوانات، ويفضل البعض تأخير شراء الأضحية، لتوفير ثمن العلف، كما ينتظر معظم المربين طرح ما لديهم من الأضاحي، في آخر سوق للمواشي قريبة منهم، لزيادة الربح والبيع بأعلى سعر.

وأشار «أبو صدام» إلى أنه ورغم الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة، لتوازن أسعار اللحوم الحمراء الحية، والمذبوحة، والحد من ارتفاعها بدرجة كبيرة بتوفير اللحوم الحية والمذبوحة المستوردة، بأسعار في متناول الجميع، إلا أن الفجوة الكبيرة في اللحوم الحمراء والتي تصل إلى 45%، تساهم في ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء الحية، والمذبوحة في عيد الأضحي، والذي يعتبر الموسم الأهم بالنسبة لمربي المواشي.

وأوضح «أبو صدام» أن أسعار الأضاحي ارتفعت خلال هذه الأيام ما بين 58 و60 جنيها والجاموس القائم ما بين 50 و55 جنيها وتراوح سعر الماعز والضأن ما بين 60 و70 جنيها فيما استقرت أسعار اللحوم الحمراء البلدي المذبوحة ما بين 110 و150 جنيها، وأرجع سبب الزيادة إلى ارتفاع أسعار الأعلاف، وزيادة الطلب على الأضاحي كلما اقترب العيد.