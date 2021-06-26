شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة بني سويف : منصة إلكترونية لطلاب الثانوية العامة للتسجيل في برامج وشُعب الجامعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف إنه تم استحداث أول منصة تسجيل إلكتروني لطلاب الثانوية العامة للتقدم للشُّعب أو البرامج الجديدة بالجامعة في دقائق معدودة والتى تبلغ 30 ربنامجًا في مختلف المجالات، وذلك في إطار التحول الرقمي الشامل وتوفير الخدمات الإلكترونية للطلاب تسهيلاً عليهم، ولضمان عدالة الالتحاق بالبرامج، مشيرا إلى استحداث منصة جامعة بني سويف للخدمات الإلكترونية الموحد على بوابة الجامعة الرسمية، ومنها Beni-Suef University Hub والذي يقدم برامج تشغيل وبرامج إلكترونية كاملة في الإحصاء وغيرها من مواقع ومصادر عالمية، مثل مايكروسوفت، ومجانية للطلاب بمجرد تسجيله بالبريد الإلكتروني الجامعي وإطلاق تطبيق للموبايل (أندرويد) لخدمة التعرف على البرامج الجديدة بالجامعة وأيضاً التسجيل الإلكتروني من الموبايل وتصميم وإعداد برنامج فريد من نوعه لخدمة مبادرة فخامة رئيس الجمهورية لامتلاك وتشغيل الطاقة النووية السلمية ومن تحتاجه من برامج مؤهلة (إدارة الأزمات والكوارث بأنواعها، والحد من المخاطر النووية) وبالتعاون مع هيئة الطاقة الذرية وهيئة الرقابة النووية والإشعاعية.

وأضاف «منصور» أنه تم إدراج العديد من الخدمات الإلكترونية لصالح طلاب البرامج الجديدة كمرحلة أولية، يليها التطبيق لجميع طلاب الجامعة منها الدفع والتحصيل لأي طلبات بصورة إلكترونية، تسجيل نسب الحضور والغياب للطالب إلكترونياً، طلب الشهادات والإفادات وغيرها من الخدمات إلكترونياً، مشيرا إلى إصدار بطاقات الهوية الرقمية، كنظام تعريف إلكتروني شامل يتم تسجيل كل بيانات الطالب وحالته، وربطها بنظام واحد بقطاع شؤون التعليم والطلاب.

وأوضح أن الجامعة أطلقت دليل القرارات الإدارية والمالية والأكاديمية والمعتمدة من مجلس الجامعة (الإصدار الأول والثاني) في صورتيه الإلكترونية والمطبوعة، وبصورة مؤسسية تضمن الشفافية والعدالة ومكافحة الفساد الإداري.

وأشار إلى أن الجامعة قامت بتصميم وتشغيل أكثر من 17 برنامجا جديدا خلال عامين ليصل عدد البرامج الجديدة وشُعب اللغات بجامعة بني سويف إلى 30 برنامجا (من البرامج البينية المتفردة وغير النمطية: تطبيقات علوم الفضاء والملاحة، المعلوماتية الطبية، الميكروبيولوجي- الكيمياء الحيوية، الجيولوجيا الهندسية، علم النفس الإكلينيكي، المحاسبة والتمويل الدولي، ...... وغيرها) وتصميم لائحة إدارية ومالية موحدة للبرامج الجديدة، والتي أدت بدورها إلى تنظيم الأمور المتعلقة بالعملية التعليمية وتحسينها، وأيضاً الرقي بمستوى الخدمات المقدمة واستحداث نظم تعليمية متميزة من دعم للقاعات والمدرجات بأحدث الشاشات التفاعلية، والتي حظيت جامعة بني سويف كأول جامعة تؤسس قاعات محاضراتها (بدءًا بالبرامج الجديدة) وجميع الكليات والمعاهد بأحدث الشاشات عالميًا من شركة سامسونج كوريا.