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رئيس تطوير العشوائيات: نقل ورش ومحال موجودة بالقاهرة التاريخية إلى منشأة ناصر

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:
تصوير- علاء أحمد:

قال المهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، إنه تم وضع مخطط متكامل لتطوير منطقة منشأة ناصر خلال السنوات القادمة.

وأضاف صديق، في حوار لمصراوي، ينشر لاحقا: منشأة ناصر كان لها مخطط تطوير شامل وتوجد رؤية خاصة بها، ويتم إنشاء مركز حرفي حاليا لنقل ورش ومحال من القاهرة التاريخية.

وتابع المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات: ويتم تعديل مخططها بشكل مستمر نظرا لطبيعة أرضها الصعبة، ولكن بشكل عام يوجد مخطط خلال 10 سنوات لتغيير شكل منشأة ناصر بالكامل.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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