رئيس تطوير العشوائيات: نقل ورش ومحال موجودة بالقاهرة التاريخية إلى منشأة ناصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

تصوير- علاء أحمد:

قال المهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، إنه تم وضع مخطط متكامل لتطوير منطقة منشأة ناصر خلال السنوات القادمة.

وأضاف صديق، في حوار لمصراوي، ينشر لاحقا: منشأة ناصر كان لها مخطط تطوير شامل وتوجد رؤية خاصة بها، ويتم إنشاء مركز حرفي حاليا لنقل ورش ومحال من القاهرة التاريخية.

وتابع المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات: ويتم تعديل مخططها بشكل مستمر نظرا لطبيعة أرضها الصعبة، ولكن بشكل عام يوجد مخطط خلال 10 سنوات لتغيير شكل منشأة ناصر بالكامل.