ضبط شعب مرجانية وكائنات بحرية نادرة بمطار القاهرة قبل شحنها إلى لبنان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبيد

ضبطت جمارك الساحة المبردة بقرية البضائع بمطار القاهرة الدولي، عدد من الشعب المرجانية ، والكائنات البحرية النادرة، داخل طرد سمك زينة، وذلك قبل تصديره إلى لبنان عن طريق إحدى شركات الشحن، وتم الضبط واتخاذ الإجراءات القانونية.

واشتبه سليمان كمال مامور الجمارك في مشمول البيان الجمركي باسم شركة أ.ف. ج. ل، أثناء إنهاء الاجراءات الجمركية على البضائع المصدرة، والمصدر على رحلة ميدل إيست المتجهة إلى بيروت، وهو طبقا للمستندات المقدمة عبارة عن 10 طرود أسماك زينة، وبالعرض على محمد حافظ مدير الجمرك.

قرر تشكيل لجنة برئاسة عصام عطية مدير الحركة، وسليمان كمال رئيس الوردية وأيمن حسن رئيس قسم الحركة، وتبين وجود 9 طرود مطابقة للمستندات المقدمة، والطرد العاشر يحتوي على 20 قطعة من الشعاب المرجانية، وشقائق النعمان، وعدد 12 نجمة بحرية بالإضافة إلى مجموعة من أسماك الزينة.

تم العرض على لجنة مشتركة من الثروة السمكية واللجنة العلمية لشئون الحياة البحرية، ومكتب الحياة البرية، أكدت اللجنة أن هذه الأصناف من الكائنات البحرية النادرة، والممنوع تصديرها ومخالفة لقانون رقم 4 لسنة 1994 ولائحته التنفيذية، وأوصت اللجنة بتسليم الطرد إلى محميات البحر الأحمر ومعهد علوم البحار بالغردقة.

قرر أحمد الشهاوي مدير عام جمارك الصادرات الجوية، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي، وذلك بعد العرض علي هالة محمود رئيس الإدارة المركزية لجمارك الصادرات والواردات الجوية، تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.