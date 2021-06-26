وزير الزراعة: المشروعات الجديد تساوي نصف المساحة الزراعية الحالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مينا غالى

أكد السيد القصير وزير الزراعة، أن الدولة تولي اهتمامًا لدعم مشروعات التوسع الأفقي للمساحة المزروعة من خلال عدد من المشروعات القومية الهامة.

وذكر خلال الجلسة الحوارية بالمجلس الأعلى للإعلام اليوم، أن من بين المشروعات التي تعمل عليها الدولة لزيادة المساحة الزروعة هي: مشروع تنمية شمال ووسط سيناء ومشروع توشكى ومشروع الوادي الجديد، ولدينا مساحات قابلة للزراعة، ومشروع شرق العوينات 200 ألف فدان، ومشروع الدلتا الجديدة سنزرع منه أرض صافية تبلغ مليون فدان.

وتابع القصير: "سنضيف مساحة من الرقعة الزراعية تبلغ 2.5 مليون فدان وبضربها في المساحة التكثيفية تصل لـ4.5 مليون فدان أي نصف المساحة الزراعية الحالية في مصر".

وشدد على أن الدولة تخلق مجتمعا تنمويا وفيه صناعات وفيه تشغيل وتعتمد فيه الزراعة على أسلوب التكنولوجيا الحديثة، كما أن لدينا 55 موقعا لمكافحة الجراد على حدود مصر لحماية المساحات المزروعة".