جولة مفاجئة.. وزير النقل يحيل ناظر محطة مصر بالإسكندرية إلى التحقيق الفوري - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

تفقد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، اليوم السبت، في جولة مفاجئة، محطة مصر للسكك الحديدية بالإسكندرية؛ لمتابعة انتظام وانضباط العمل بالمحطة ومتابعة مستويات الخدمة المقدمة لجمهور الركاب، وكذلك أعمال التطوير الجاري تنفيذها بالمحطة.

بدأت الجولة بتفقد الوزير أعمال التطوير في الساحة الخارجية ثم شبابيك التذاكر، وقرر تحويل ناظر المحطة وعدد من مسؤولي الحجز إلى التحقيق الفوري؛ بسبب عدم وجود بعض الموظفين بشبابيك التذاكر، مما أدى إلى تكدس الركاب على الشبابيك الأخرى، وكذلك دخول عدد من الركاب دون تذاكر بالمحطة، وعدم نظافة المحطة، كما وجه بالتحقيق الفوري في عدم وجود سائق بأحد الجرارات المتوقفة بالمحطة.

ووجه الوزير بسرعة تجهيز استراحة الركاب في صالة قطع التذاكر بمقاعد للركاب، وسرعة تركيب أكشاك مميزة للتذاكر في الساحة الخارجية تسهيلًا على المواطنين في الحصول على التذاكر على غرار الأكشاك التي تم تركيبها بمحطة رمسيس بالقاهرة، وكذلك ضرورة قيام كمسارية الأبواب بعدم السماح بدخول أي راكب دون تذكرة وسرعة تركيب بوابات الدخول والخروج بالمحطة، وضرورة وضع لوحات إرشادية تعلم الركاب بأنواع الدرجات والقطارات التي يتم حجزها في كل شباك؛ تسهيلًا على المواطنين.

ووجه وزير النقل خلال تفقده أرصفة المحطة، بسرعة الانتهاء من أعمال تطوير المحطة وأن تتم أعمال تجديدات السكة بها بالتوازي مع أعمال تطوير الأرصفة والمنشآت.

والتقى الوزير عددًا من المواطنين خلال جولته، والذين قاموا بطلب تعديل في بعض المواعيد وتسيير قطارات إلى بعض المدن؛ حيث أكد الوزير دراسة هذه المقترحات لتنفيذها بما لا يؤثر على انتظام جداول التشغيل الحالية.

وشدد الوزير على مسؤولية ناظر المحطة عن كل ما يخص المحطة من أعمال تطوير وجداول التشغيل ونظافة المحطة وتقديم كل التسهيلات للركاب وأن يتسابق الجميع لخدمة الركاب وضرورة الانضباط التام لكل الموظفين، مؤكدًا أنه لا مكان لمتهاون أو مقصر في عمله.