سقوط عنصر إجرامي بـ 72 طربة حشيش قبل ترويجها في البحر الأحمر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت قوة أمنية تابعة لقسم شرطة سفاجا بمديرية أمن البحر الأحمر، والمعينة لمتابعة الحالة الأمنية بطريق سفاجا / قنا " دائرة القسم "، من ضبط (سائق – مقيم بمحافظة قنا – له معلومات جنائية)، حال قيادته سيارة أجرة قادم من مدينة قنا اتجاه مدينة الغردقة، وبحوزته ( 72 طربة لمخدر الحشيش وزنت 7,200 كيلو جرام، مبلغ مالي، وهاتف محمول ).

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالي من حصيلة البيع، والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، واستخدام السيارة في عملية النقل والترويج.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات جلبها وتهريبها وترويجها وتشديد الرقابة على كافة منافذ التهريب، وضبط المحكوم عليهم الهاربين.