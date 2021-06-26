تأجيل أولى جلسات محاكمة 103 متهمين بنشر أخبار كاذبة في قضية "الجوكر" لـ 27 يوليو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قررت الدائرة الخامسة "إرهاب"، بمحكمة أمن الدولة طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم السبت، تأجيل أولى جلسات محاكمة 103 متهمين بنشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي للبلاد، والانضمام لجماعة أسست خلافًا لأحكام القانون والدستور، في القضية 1530 لسنة 2020 والمعروفة باسم "الجوكر"، لجلسة 27 يوليو.

وجاء قرار التأجيل، لورود تقرير لجنة من الشئون الاجتماعية.

وأسندت النيابة للمتهمات بالقضية، ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد، بقصد تكدير السلم العام، في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.

كما وجهت النيابة العامة للمتهمات بالقضية رقم 1530 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، عدة اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية، نشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

وحققت النيابة العامة مع 12 متهمًا في القضية، كما أمرت بحبسهم 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم في القضية، بعدما وجهت إليهم اتهامات بالتواصل مع إحدى القنوات الفضائية الإخوانية؛ لمحاولة إعادة النظام الإخواني للحكم، والتعبير في وقت واحد عن الاحتجاج، وذلك في محاولة تحريضية منهم للشعب ضد الدولة المصرية.