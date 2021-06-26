عبر الفيديو كونفرانس.. تجديد حبس النائب السابق علاء حسانين بقضية الآثار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم السبت، تجديد حبس النائب السابق علاء حسانين، و17 آخرين 15 يومًا على ذمة التحقيقات في اتهامه بإخفاء قطع أثرية والاتجار بها.

ونظرت المحكمة أمر حبس المتهمين عبر الفيديو كونفرانس.

كانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ألقت القبض على علاء حساسين وشهرته "نائب الجن" وآخرين وبحوزتهم 201 قطعة أثرية.

وشكلت النيابة لجنة من المجلس الأعلى للآثار لفحص القطع المضبوطة.

ودلت التحريات أن "حساسين" يتزعم تشكيلا عصابيا لاستخراج القطع الأثرية على مستوى الجمهورية والاتجار بها.