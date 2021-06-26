تأجيل دعوى تطالب بفرض الحراسة على نقابة الأطباء لجلسة 15 يوليو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

قررت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المُستعجلة، اليوم السبت، تأجيل نظر الاستئناف على حُكم عدم اختصاص المحكمة بفرض الحراسة على نقابة الأطباء، لجلسة 15 يوليو المقبل.

وجاء قرار التأجيل، للاطلاع على المستندات المقدمة من وزارة الصحة.

وقال المحامي هاني سامح، مقيم الدعوى، أمام المحكمة إنه طالب بفرض الحراسة على النقابة لانتهاكها الغرض الذي أنشئت من أجله وهو حماية حقوق المرضى ومصالح الشعب.

وأضاف أن نقابة الأطباء ضلت الطريق القويم وتقاذفتها أمواج المصالح والرغبات السياسية المنحرفة لصالح الجماعات الإثارية والإرهابية وأشار الى قيام النقابة بنعي وتكريم إرهابي تلطخت يداه بدماء الشهداء وهو المُدان عصام العريان.

وكانت محكمة الأمور المستعجلة (أول درجة) قضت بعدم اختصاصها النوعي بفرض الحراسة على نقابة الأطباء.