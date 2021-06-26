أحداث الفرافرة.. الإرهابي بهاء كشك يتحدث أمام الجنايات عن أول مقابلة مع هشام عشماوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

تواصل الدائرة الـ5 إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، محاكمة 3 متهمين من بينهم الإرهابي بهاء كشك، الذراع اليمنى لهشام عشماوي والمرحل معه من ليبيا، لاتهامهم بتولي قيادة جماعة المرابطين الإرهابية.

وسألته المحكمة عام 2014 كان متواجدا هشام عشماوي وبرفقته عماد الدين عبدالحميد في سيناء فمتى حضر إلى ليبيا، ورد المتهم "لا أعلم، ولكن أنا كل علاقتي كان وقت حصار مدينة درنة من الخارج من قبل قوات خليفة حفتر، واستمر ذلك حتى عام 2018، وقابلت هشام عشماوي أثناء محاولة الخروج من حصار مدينة درنة".

وسألته المحكمة هل قمت بالانضمام لجماعة أنصار بيت المقدس أو المرابطين، ورد المتهم "لم يحدث ذلك"، وسألته المحكمة "هل سمعت عن واقعة كمين الفرافرة"، فرد المتهم "أنا معرفش عنها غير من الأخبار، وعرفت من الإنترنت والإعلام أن هشام عشماوي كان في الحادثة دي".

وسألته المحكمة حال وصول عشماوي وعماد الدين إلي ليبيا عقب أحداث الفرافرة أين ذهبا، فرد المتهم "أنا لم أغادر مدينة درنة خلال فترة تواجدي، ولا أعرف شيئا عنهما"، وسألته المحكمة "أسند إليك مهمة استقطاب أعضاء في جماعة المرابطين"، ورد المتهم "محصلش".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم، والدكتور علي عمارة، وبحضور محسن عبد الستار، وكيل النيابة، وأمانة سر أشرف صلاح، وأحمد مصطفى.

وخلال الجلسة السابقة تلا ممثل النيابة العامة أمر إحالة المتهمين، وطالب ممثل النيابة بتطبيق نصوص مواد أمر الإحالة على المتهمين.

ووجه للمتهمين العديد من التهم، منها ارتكاب جريمة تمويل جماعة، إرهابية بأن أمدوها بأسلحة وذخائر ومفرقعات، وبوصفهم مصريين التحقوا بجماعة مسلحة خارج البلاد للتدريب، وتعلم الفنون والأساليب القتالية.

ومن ضمن الإرهابيين المتورطين في تكوين خلية المرابطين الإرهابية المتوفين هشام عشماوي، وعمر رفاعي سرور، وعماد الدين عبد الحميد.