الداخلية: ضبط تشكيل عصابي لجلب وتهريب المواد المخدرة بقيمة 60 مليون جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط عناصر تشكيل عصابي تخصصوا في جلب وتهريب المواد المخدرة، وبحوزتهم كميات من المواد والأقراص المخدرة، بحوالي 60 مليون جنيه.

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطني والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات نشاط تشكيل عصابي دولي شديد الخطورة يضم (مصريين وأجانب) تخصصوا في جلب وتهريب المواد المخدرة من خارج البلاد خاصة مخدري ( الحشيش والهيروين) وإعادة تدويرهما لمضاعفة كمياتهما وترويجهما على نطاق واسع على عملائهم بمحافظات الجمهورية، حيث ضم التشكيل (16 عنصر إجرامي – بينهم عدد 7 أشخاص يحملون جنسيات أجنبية - لثلاثة منهم معلومات جنائية – مقيمين بنطاق محافظات " القاهرة ، الجيزة ، القليوبية ، شمال وجنوب سيناء ، الإسماعيلية ، الشرقية ").

من بينهم زعيم التشكيل الصادر ضده (4 أحكام قضائية ، من بينهم حكمين بالسجن المؤبد فى قضايا مخدرات)؛ حيث يقوم زعيم التشكيل بالتمويل المادي لجلب تلك الشحنات المخدرة من خارج البلاد ، ويقوم بعض عناصر التشكيل بعقد الصفقات مع تجار المواد المخدرة داخل البلاد ويقوم البعض الأخر بتخزينها بمخازن سرية محددة بدائرة قسم شرطة العبور بمحافظة القليوبية ، ويتولى أحدهم نقل المواد المخدرة تمهيداً لتسليمها للعملاء ويقوم آخران باستلام المبالغ المالية من زعيم التشكيل وتحويلها إلى عملات أجنبية (دولار) لإرسالها بطرق غير شرعية خارج البلاد لتمويل الصفقات وقيام باقي عناصر التشكيل من الأجانب بإعداد وتجهيز شحنات المواد المخدرة خارج البلاد لإرسالها إلى زعيم التشكيل وحيازة وإحراز عينات من مخدر الهيروين لعرضها على عملائهم لجلب المزيد من الشحنات .

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومشاركة مديريات أمن القاهرة والجيزة والقليوبية وقوات الأمن المركزي والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة تم استهداف عناصر التشكيل من خلال عدة مأموريات أسفرت عن ضبطهم جميعاً وبحوزتهم كمية من مخدر الهيروين الخام وزنت 66 كيلو جرام، 2523) طربة من مخدر الحشيش وكمية من ذات المخدر وزنت جميعها حوالى (262كيلو جرام) .

وكمية من مخدر الآيس، و15000 قرص لعقار الكبتاجون المخدر، وبندقية آلية عيار 7,62×39مم، طبنجة، مسدس، و6 خزينة أسلحة نارية، وعدد من الطلقات النارية والخرطوش، ومبالغ مالية كبيرة (أكثر من مليون جنيه – عملات أجنبية مختلفة)، وماكينة عد نقود .

كما ضبط ميزان حساس، و3 أجهزة لاب توب، و 39 هاتف محمول، و8 سيارات إحداهما بدون لوحات، و31 شيكارة صوديوم (مواد خام تستخدم في خلط الهيروين ) وزنت ( 775 كيلو جرام ) .

بمواجهة المتهمين اعترفوا بنشاطهم الإجرامي وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (60٫000٫000 – ستون مليون جنيه تقريباً)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ويأتي ذلك في استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على جلبها وتهريبها وترويجها وتشديد الرقابة على كافة المنافذ.