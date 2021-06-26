شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس الأصعب رطوبة عالية وحرارة شديدة .. الأرصاد تطالب المواطنين باتخاذ كل التدابير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت الدكتورة إيمان شاكر وكيل هيئة الأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس وسوء الأحوال الجوية التي تتعرض لها البلاد، وقالت إن الأسبوع الجاري يشهد في القاهرة والمحافظات أعلي درجات الحرارة لتصل إلى 46 درجة في بعض المناطق.

وراجعت شاكر أسباب أرتفاع درجات الحرارة التي بدأت من يوم أمس الجمعة، إلى تأثر البلاد بمنخفض الهند الموسمي، وقالت ان التأثر سوف يستمر حتى يوم الخميس المقبل نهاية الأسبوع الحالي.

وأكدت وكيل هيئة الأرصاد الجوية، بان الفترة القادمة ستشهد البلاد ارتفاعات في نسبة الرطوبة التي سوف تزيد من ارتفاع درجات الحرارة خاصة في وقت الظهيرة من الظهر حتى بعد الخامسة عصرا.

فيما أكدت الأرصاد الجوية في بيان لها عن حالة الطقس بان الحرارة في القاهرة تصل يوم الإثنين المقبل إلى ذروتها 43 درجة مئوية و46 درجة في جنوب الصعيد.

القاهرة العظمى 38 والصغرى 20 درجة

الإسكندرية العظمى 31 والصغرى 21 درجة

مطروح العظمى 31 والصغرى 21 درجة

سوهاج العظمى 41 والصغرى 26 درجة

قنا العظمى 41 والصغرى 27 درجة

أسوان العظمى 43 والصغرى 28 درجة

القاهرة العظمى 40 والصغرى 20 درجة

الإسكندرية العظمى 31 والصغرى 21 درجة

مطروح العظمى 31 والصغرى 21 درجة

سوهاج لعظمى 42 والصغرى 26 درجة

قنا العظمى 42 والصغرى 27 درجة

أسوان العظمى 44 والصغرى 28 درجة

ناشدت الأرصاد الجوية المواطنين باتخاذ كل التدابير اللازمة لمواجهة حالة الطقس وارتفاع في درجات الحرارة التي تتعرض لها البلاد في الأسبوع الجاري للتجنب من ضربات الشمس.