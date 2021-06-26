شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يضبط سيارة نظافة بدون غطاء ويوقف مدير الجراج ( صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة إيقاف مدير جراج النظافة بالمريوطية عن العمل لمدة ثلاثة أشهر إعتبارا من أمس حتي إنتهاء التحقيقات وذلك لإهماله في صيانة إحدي السيارات وظهورها بمظهر سئ بالإضافة إلى مجازاة السائق المسؤول عن السيارة بخصم نصف الحافز له .

وجاء قرار المحافظ عقب الجولة التي قام بها أمس بمنطقة محطة مناولة القمامة بالمريوطية للوقوف على الحالة العامة بها وإنتظام تردد السيارات لمحطة المناولة وفقاً لدوريات العمل المحددة وللتأكد من إلتزام سيارات النظافة بإجراءات السلامه والنظافة العامه أثناء التنقل من تغطية لحمولات وغيرها من الإجراءات لضمان عدم تناثر المخلفات أثناء السير بالشوارع وعدم إحداث تلوث بالبيئة .

حيث ضبط المحافظ سيارة نظافة تابعة لهيئة النظافة تقوم بنقل المخلفات دون وضع غطاء أعلى القمامة إلى جانب مظهرها العام غيراللائق وتهالك لوحاتها المعدنية .

كما شدد المحافظ على هيئة النظافة بأهمية التنبيه على سائقي سيارات تجميع القمامة بالالتزام بوضع غطاء أعلى السيارة وغلقها بإحكام، وحال ضبط أي سيارة دون غطاء يحال السائق للتحقيق ومجازاته مع مضاعفة الجزاء في حالة التكرار.