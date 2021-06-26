شكرا لقرائتكم خبر عن سعر تذكرة المترو .. شركة فرنسية تتسلم إدارة الخط الثالث غدًا تتحدث عنه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الفريق كامل الوزير، وزير النقل، تسليم شركة «آر آي تي بي» رسميا إدارة وتشغيل وصيانة الخط الثالث لمترو الأنفاق (جامعة القاهرة/ إمبابة/ العباسية/ عدلي منصور)، غدًا، حيث يحضر الفاعليات وزير النقل والسفير الفرنسي بالقاهرة، ستيفان روماتيه والسيدة لورانس بتل، رئيسة مجلس إدارة الشركة الفرنسية، بالإضافة إلى رئيس الهيئة القومية للأنفاق.

وبالعودة أشهر إلى الوراء، تجد الرئيس التنفيذى لشركة RATP DEV الفرنسية، لورانس باتل، التي ستدير الخط الثالث لمترو الأنفاق «إمبابة- عدلى منصور»، كشفت أنها تفقدت الخط عدة مرات، سواء بصحبة مسؤولى هيئة الأنفاق، أو فريق عمل الشركة، كما زارت وحدات التحكم والمحطات، وورش الصيانة.

وقالت باتل إن الشركة كونت خبرات كبيرة منذ عملها في إدارة الخط الأول قبل 30 عاما في العديد من دول العالم، لافتةً إلى أن الشركة ستقدم للشعب المصرى خط مترو مطورا بشكل كامل ودائم قائم على السلامة والأمان للراكب والثقة بالخدمة المقدمة وانتظام المواعيد، وخدمة العملاء والمحافظة على الأصول بصيانتها بشكل علمى ومستمر لزيادة عمرها الافتراضى.

وأشارت باتل إلى أن الشركة تقدم خدمة عملاء متكاملة، بداية من الحصول على التذكرة مرورا باستقلال القطار، مع الاستجابة الفورية لأى طارئ في التشغيل وإبلاغ الركاب مع التحديث الدائم.

وتابعت أن العقد المبرم مع الشركة يخص الخط الثالث فقط ولكن النقاش متاحا حول التعاون مع الشركة المصرية التي تدير الخطين الأول والثانى إذا طلب ذلك وبغض النظر عن العقود، طلب كامل الوزير، وزير النقل، من الشركة تقديم الدعم لشركة المترو المسؤولة عن الخطين الأول والثانى والأنفاق بشكل عام ونحن ملتزمون بذلك.

وأشارت باتل إلى أن الشركة تعمل في آسيا وإفريقيا وأوروبا وأمريكا، وتقوم بتشغيل المترو في ١٣ دولة منها المملكة المتحدة، وفرنسا، وإيطاليا، وسويسرا، والجزائر، والمغرب، وجنوب إفريقيا، والمملكة العربية السعودية، والصين، والفلبين، والولايات المتحدة الأمريكية، بدءًا من السكك الحديدية، وخطوط المترو، وخطوط الترام.

فيما أكدت الرئيس التنفيذى للشركة أن الحكومة المصرية المسؤولة عن تحديد سعر التذكرة، لافتة إلى أن العمالة القائمة على التشغيل مصرية بما لا يقل عن 90%. وقالت باتل، في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، إن الخط الثالث للمترو الأطول والأضخم في الشرق الأوسط بعد انتهاء بقية مراحله، والشركة تهدف إلى أن يصبح أكثر كفاءة واستدامة لذا تحشد أفضل ما لديها من خبرات فنية وتقنية وبشرية ليصبح عالميًا من حيث الجودة والكفاءة ومستوى الخدمات، كما تسعى الشركة للمشاركة في تطوير النقل الحضرى في القاهرة الكبرى من خلال هذا العقد، الذي يعد ترجمة للعلاقات طويلة الأمد بين مصر وفرنسا في قطاع النقل.

وكان الفريق مهندس كامل الوزير شهد في 1 سبتمبر 2020 فعاليات الإعلان الرسمي لتوقيع عقد إدارة وتشغيل وصيانة الخط الثالث للمترو بين الهيئة القومية للانفاق والشركة الفرنسية، حيث وقع عن الجانب المصري الدكتور مهندس عصام والي رئيس الهيئة القومية للأنفاق، وعن الجانب الفرنسي السيدة لورانس باتل رئيس مجلس إدارة الشركة الفرنسية.

وصرح الفريق مهندس كامل الوزير بأن مشروع الشراكة بين الهيئة القومية للأنفاق والشركة الفرنسية يتم تنفيذه لأول مرة في مصر، مشيرًا إلى أن لدى الوزارة خطة طموح لتطوير قطاع النقل الحضري داخل القاهرة الكبرى والإسكندرية والمحافظات الأخرى التي يمكن تطبيقه بها وأن النقل السككي والجر الكهربي يأتيان على رأس منظومة النقل الحضري لأنها وسائل آمنة وصديقة للبيئة.