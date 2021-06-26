شكرا لقرائتكم خبر عن 5300 تظلم بـ«نتائج الإعدادية» بالإسكندرية بنسبة 5.7% من إجمالي الطلاب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد سعد محمد، وكيل أول وزارة التربية والتعليم في الاسكندرية، إن كنترولات الإدارات التعليمية الثمانية تلقت 5308 تظماً مع طلاب الشهادة الإعدادية هذا العام، من إجمالى 92 ألف و859 طالب وطالبة أدوا امتحانات نهاية العام.

وأوضح «سعد»، في تصريحات السبت، أن إجمالي عدد التظلمات المقدمة تمثل نسبة ضئيلة تقدر بـ5.7%، مقارنة بعدد الطلاب ما يعكس رضا الطلاب وأولياء الأمور على النتائج التي تميزت أعمال التصحيح بها بالشفافية والدقة في تصحيح والمراجعة، وحيادية مقدرى الدرجات لتنفيذ التعليمات الخاصة بإعطاء كل طالب حقه وجبر الكسر لصالحه.

وأشار إلى أن كنترولات تلقى تظلمات طلاب شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي للعام الدراسي 2020 /2021، بدأت أعمالها 19 يونيو الجاري، وكان عدد المتقدمين للامتحان 92859 طالبًـا، وبلغت نسبة النجاح في امتحانات الدور الأول 78.9%.

وعن شروط وضوابط التظلمات، قال وكيل الوزارة، أنّ الطالب أو ولي الأمر يقوم بتسديد مبلغ ( عشرين جنيها ) لكل مادة مطلوب إعادة تصحيحها في خزينة الإدارة التعليمية بمقر الإدارة التابع لها الطالب مع ملاحظة أن الجبر والهندسة كل منهما مادة منفصلة في إعادة التصحيح ثم يتوجه ولى الأمر بإيصال السداد إلى مقر الكنترول بالإدارة التي ينتمي لها الطالب ليأخذ رقمًـا في الطلبات الخاصة بإعادة التصحيح ويتم إخطاره بموعد اطلاعه على صورة ورقة الإجابة والاطلاع يكون لولى الأمر والطالب فقط، ويُحظر تمامْـا استخدام الهواتف المحمولة عند الاطلاع، ويتم إعلان نتيجة التظلمات بعد نهاية فترة التظلمات ويتم إخطار المدارس بنتيجة الاطلاع .