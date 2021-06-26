شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع طفلة صعقا بالكهرباء بكورنيش النيل بالأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لقيت طفلة مصرعها صعقا بالكهرباء أثر ملامسة كولدير مياه متواجد بالممشي السياحى على كورنيش النيل بمدينة الأقصر.

تلقى اللواء خالد عبدالحميد مدير أمن الاقصر إخطارا من مركز شرطة الأقصر يفيد مصرع الطفلة «ريهام. ع» ٦ سنوات، مقيمة الكرنك شرق الأقصر.

وتبين من التحريات الاولية لشرطة مباحث الاقصر، انه أثناء لهو الطفلة مع أسرتها بالممشي السياحى على كورنيش النيل توجهت لكولدير المياه المتواجد فبه للشرب وأثناء ملامسته صعقت بالكهرباء .

تم نقل الطفلة لمستشفى الكرنك ولفظت أنفاسها الاخيرة بالمستشفى .

وقامت السلطات المختصة بمدينة الأقصر برفع الكولدير الذي تسبب في الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المشرف المسؤول على الصيانة بالممشي السياحى .

تم تحرير محضر، واخطار النيابة للتحقيق في الواقعة، والتى أمرت بالتحريات حول الواقعة للتصربح بدفن الجثة.