شكرا لقرائتكم خبر عن تخريج دفعة جديدة بمعهد التربية الدينية بأسيوط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظم معهد التربية الدينية بأسيوط، حفل إعلان نتيجة العام الدراسي 2020 / 2021، وتخريج دفعة جديدة من حاملي دبلوم التربية الدينية المسيحية بلغ عددهم 22 خادم وخادمة من مختلف كنائس الايبارشية، وذلك رغم العودة التدريجية لفعاليات الأنشطة الراعوية بإيبارشية أسيوط للأقباط الكاثوليك، وفي ضوء التعايش الحذر مع الكورونا، إلا أن الفرحة الوليدة كانت غامرة بين طلبة

بدأ اليوم بالقداس الإلهي بكنيسة القديس بولس الرسول، وترأس الصلاة نيافة الأنبا كيرلس وليم، مطران إيبارشية أسيوط للأقباط الكاثوليك، بمشاركة الأب متاوس أديب مدير المعهد، والأب انجيلوس شحاته مدير مركز التعليم المسيحي.

عقب صلاة القداس نظمت إدارة معهد التربية الدينية احتفالية اعلان النتائج بقاعة الأب جوزيف ماري بمقر المعهد، حيث شارك في فعاليات اليوم الأب باسيليوس ظريف راعي كنيسة مار جرجس للأقباط الكاثوليك بأبوجبل، والأب جوزيف رؤوف مسؤول لجنة الشباب والدعوات بالايبارشية.

كان الأب متاوس أديب مدير المعهد قد أعلن النتيجة الإجمالية للفرق الأربعة، كما تم تكريم أوائل الخريجين بالفرق، واكثر الطلاب التزامًا بالحضور على مدار العام الدراسي، كذلك تم تكريم الموظفين العاملين بالمعهد وسائقي الاتوبيسات بمناطق الإيبارشية الأربعة.