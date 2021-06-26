شكرا لقرائتكم خبر عن نواب الإسكندرية بعد منزل «العطارين»: المحافظة تواجه كارثة محققة.. والعقار «جرس إنذار» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال عدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ في الاسكندرية، أن عقار «المحاريث والهندسة» بمنطقة العطارين والذى انهار أمس وراح ضحيته 4 سيدات حتى الان، بمثابة جرس انذار الأجهزة التنفيذية في المحافظة، من اجل اعادة سياسة تعاملها مع ملف العقارات القديمة والمتهالكة والمهددة بالانهيار في أي لحظة، فضلاً عن ابتكار صياغة جديدة لتنفيذ قرارات الإزالة والترميم.

وقالت الدكتورة دينا هلالى، عضو مجلس الشيوخ، أن عقار العطارين المنهار أمس صدر له قرار ترميم رقم 17 لسنة 2018، وقرار إزالة للدور الخامس برقم 44 لسنة 2018، إلا انه لم يتم التنفيذ ما كانت نتيجة الانهيار وفقدان أرواح أبريا ليس لها ذنب.

وأوضحت «دينا»، في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أن الإسكندرية تعانى من مشكلة كبيرة تتمثل في صدور قرارات الترميم أو الإزالة سواء الكلية حتى سطح الأرض أو الجزئية بازالة طوابق محددة من العقار القديم، إلا انه لم يتم تنفيذها نتيجة رفض الاهالى القاطنين بها، مشددة على ضرورة اعادة صياغة التعامل مع العقارات القديمة والمتهالكة حتى لا نصطدم بالواقع، ونفقد ارواح كل يوم لا سيما وان الاسكنردية باتت تتسم بهذه القنبلة الموقوتة.

وقال محمود قاسم عضو مجلس النواب، أن الأزمة لن ينتهي إلا بحل مشترك بين محافظة الإسكندرية ووزارة الاسكان، من خلال إحياء مشروع الاسكان الاجتماعى (الشعبى والاقتصادى) الذي توقف في الإسكندرية منذ أكثر من 10 سنوات،خاصة وأنه قدم مقترح بهذا الشأن، مشدداً على ضرورة تخصيص مسطح في المحافظة لإنشاء اسكان عليه حتى يتم تخفيف الضغط على العقارات القديمة والمتهالكة.

وأضاف أن هناك العديد من العقارات القديمة والمتهالكة صدر لها قرارات إزالة ولم تنفذ، والبعض لازالة أجزاء من عقارات قديمة أو ازالتها كلها ولم يتم تنفيذه، متساءلاً: أين محافظ الإسكندرية من ملف العقارات القديمة ولما لا يتم عمل حصر شامل لهذه العقارات واتخاذ الإجراءات اللازمة نحو ترميمه وإزالة ما هو صادر له قرار ازالة منها وإزالة الأجزاء الخطرة من البعض الاخر، مستطراً: للاسف معندناش أداة حازمة لمجابهة مثل هذة الأمور ولذلك ستظل الأزمة مستمرة وتتفاقم لحين وضع حل جذري بالاشتراك بين الإسكان والمحافظة.

وطالب محمد جبريل، عضو مجلس النواب في الاسكندرية، بضرورة فتح ملف العقارات القديمة والآيلة للسقوط في الاسكندرية، في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بسرعة التصدي لأزمة البناء المخالف التي استشرت بشكل مخيف ومرعب على مستوى المحافظات.

وأضاف أن هناك مناطق كثيرة في المحافظة تمثل قنبلة موقوتة وتضم عقارات مائلة وقديمة مهددة بالانهيار، مثل احياء كرموز واللبان ومينا البصل ومحرم بك، وحى غرب، لافتا إلى أن حى غرب وحده والذى يضم أكبر عدد من العقارات القديمة العتيقة في الاسكندرية، به نحو 7000 عقار قديم مضى على عمره 90 عام، وصدر لها قرارات ازالة، لكن الأجهزة التنفيذية تقف عاجزة أمام التنفيذ وهدم العقار حتى سطح الأرض والاكتفاء بازالة الهياكل التي تسبب خطورة على الأرواح إلى داخل المنزل، لسببين اما لمقاضاة صاحب العقار للمحافظة باعتباره مالك العقار أو لارتفاع تكلفة الهدم وازالة مخالفات العقارات المتهدمة نظراً لهروب مالك العقار.

وأشار إلى أن المشكلة تمثل قنابل موقوتة في الاسكندرية، وتهدد أرواح المواطنين القاطنين بها، مطالبا بسن تشريع عاجل يتيح للاجهزة التنفيذية في المحافظة وضع يدها على الأرض بعد هدم العقار ورفع مخلفاته حال هروب صاحبه وعدم التمكن من الوصول اليه، وإذا لم يظهر خلال مدة زمنية محددة ولتكن 5 سنوات مثلاً تئول ملكية الأرض إلى الدولة.

وقال سامح صلاح الشيمى، عضو مجلس الشيوخ في الاسكندرية، أن العقارات الآيلة للسقوط تمثل خطر داهم على أرواح قاطنيها والمارة، مشدداً على سرعة حصر جميع العقارات المائلة والقديمة والتى تتعدى عشرات الآلاف بمختلف الأحياء والتعامل معها بجدية وآليات قانونية معينة تضمن حق الدولة في الحفاظ على الأرواح وملاك العقارات.

وشدد «الشيمى»، لـ«المصرى اليوم»، على ضرورة تحرك الدولة لرفع النقاب عن تداعيات أزمة العقارات القديمة وسرعة التدخل بشكل أكثر شفافية من جانب الدولة لحسم ملف البناء المخالف حفاظا على الأرواح، فضلا عن حل مشكلة العشوائيات التي تنتج مثل هذا العقار، لافتا إلى ضرورة أن تكون هناك مناقشة عامة حول سياسة الحكومة بشأن تنفيذ قرارات الازالة للعقارات الصادر بحقها هذه القرارات باعتبارها داهمة الخطورة على قاطنيها وقاطني العقارات المجاورة.

وأكد على ضرورة متابعة السلامة الانشائية للعقارات من خلال تشكيل لجنة تضم مهندسين وخبراء لإعداد تقارير هندسي عن السلامة الانشائية للعقارات كل ٥ سنوات بحد اقصي، وبناء عليه يتم اتخاذ القرارات وتنفيذها بشكل جاد وصارم واتخاذ الإجراء القانوني السريع تجاه من يتقاعس أو يخالف.