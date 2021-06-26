شكرا لقرائتكم خبر عن هاني الناظر يوضح علاقة الشيكولاتة بالوزن والقلب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الدكتور هاني الناظر، رئيس المركز القومي للبحوث الاسبق، أن نتائج دراسة علمية حديثة لاحدي الجامعات الامريكية أظهرت ان تناول ١٠٠جرام من الشوكولاتة صباحا يوميا لا يؤدي لزيادة الوزن أو ارتفاع مستوي السكر في الدم بل أنه يساعد في نقص الوزن لأن الشوكولاتة تحتوي على مادة الفلافونول التي تحرق الدهون.

وأكد الناظر عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن الشوكولاته جيدة لصحة القلب والجلد ونضارة البشرة وتساعد على تحسين الحالة النفسية للانسان.