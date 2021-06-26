شكرا لقرائتكم خبر عن الفريق محمد فريد يعود لمصر بعد انتهاء زيارته للكونغو الديمقراطية والسودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاد إلى أرض الوطن الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، والوفد المرافق له، وذلك بعد انتهاء زيارته الرسمية التى استمرت لعدة أيام بجمهورية الكونغو الديمقراطية ودولة السودان .

بدأت الزيارة بمراسم الإستقبال الرسمية واستعراض حرس الشرف، وإلتقى رئيس أركان حرب القوات المسلحة بنظيره الكونغولى الفريق أول مبالا موسينسى لمناقشة عدد من الموضوعات ذات الإهتمام المشترك فى المجالات العسكرية المختلفة، وعقد الجانبان جلسة مباحثات تناولت تطوير أوجه التعاون العسكرى فى مجالات التدريب والتأهيل ونقل الخبرات والإرتقاء بالقدرات العسكرية لكلا البلدين إلى آفاق أرحب .

كما عقد الفريق محمد فريد جلسة مباحثات مع نائبة وزير دفاع جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث نقل تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، وتطلعهم أن تشهد المرحلة القادمة تبادل الرؤى بشأن التحديات المشتركة وتطورات الموقف الإقليمى والتحديات الأمنية العابرة للحدود والقضايا المؤثرة على الأمن القومى للبلدين ، ووقع الجانبان خطاب " نوايا " لتطوير التعاون الثنائى فى مجال الدفاع فى ضوء عمق الروابط التى تجمع البلدين .

ثم توجه رئيس أركان حرب القوات المسلحة إلى دولة السودان الشقيق، حيث التقى خلال الزيارة الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين رئيس هيئة الأركان المشتركة السودانية، وعقد الجانبان جلسة مباحثات تناولت عدداً من الموضوعات ذات الإهتمام المشترك فى المجالات العسكرية المختلفة كذلك التأكيد على أهمية مواصلة التنسيق والعمل المشترك لتجاوز الأزمات والتحديات خلال المرحلة بما يدعم رؤى القيادات السياسية والعسكرية بالبلدين لتحقيق التنمية المستدامة والإستقرار بالمنطقة ، واتفق الجانبان على تعزيز أواصر التعاون والدعم فى مجالات التعاون العسكرى المشترك.

وأشار رئيس هيئة الأركان المشتركة السودانية إلى أن هناك توافق فى الرؤى حول كافة الموضوعات التى تهدف إلى تطوير مجالات التعاون بين القوات المسلحة لكلا البلدين .

من جانبه أكد رئيس أركان حرب القوات المسلحة على العلاقات الإستراتيجية بين البلدين الشقيقين، وأن القوات المسلحة المصرية تحرص على دعم الجانب السودانى فى كافة مجالات التدريب والتأهيل وتبادل الخبرات والمعلومات الإستخباراتية التى تؤثر تاثيراً مباشراً على المصالح المشتركة لكلا الشعبين الشقيقين .









