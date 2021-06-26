شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تستبدل اليوم عربات قطارات بأخرى محسنة ومميزة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
أولا: الوجه البحرى: استبدال عربات بعض القطارات على خطوط (طنطا/ المنصورة، منوف/ طنطا، طنطا/ ميت غمر، السنطة/ محلة روح ) بعربات محسنة وأخرى عربات مميزة وتشمل:
1ـ استبدال عربات قطارى 49 / 44 ركاب طنطا / المنصورة والعكس بعربات محسنة بعدد 7 عربات لكل قطار فى نفس مواعيدهم الحالية .
2ـ استبدال عربات قطارى 347 / 560 ركاب منوف/ طنطا والعكس بعربات محسنة بعدد 7 عربات لكل قطار فى نفس مواعيدهم الحالية .
3ـ استبدال عربات قطارات337/ 350/4350/351/ 352 ركاب طنطا/ميت غمر/السنطة/ محلة روح والعكس بعربات مميزة بعدد 6 عربات لكل قطار فى نفس مواعيدهم الحالية .
ثانيا: الوجه القبلي: تشغيل قطارات جديدة وإيقاف قطارات أخرى كالتالى كالتالى:
1ـ تشغيل قطار 135 اكسبريس الواسطي/ الجيزة من محطة الواسطى الساعة 04.35 يصل الجيزة الساعة 5.50.
2ـ تشغيل قطار 134 اكسبريس الجيزة / الفيوم من محطة الجيزة الساعة 11.15 يصل الفيوم الساعة 14.15طبقا للجداول المرفقة.
3ـ إيقاف مؤقت لقطارى 149 و 144 ركاب الجيزة / الواسطى والعكس.