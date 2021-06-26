شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تستبدل اليوم عربات قطارات بأخرى محسنة ومميزة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ هيئة السكة الحديد اليوم السبت استبدال تركيب عربات بعض القطارات العادية بالوجه البحرى بعربات مُحسنة وأخرى مميزة، مع تشغيل قطارات جديدة وإيقاف مؤقت لقطارات أخرى بخط الصعيد، وذلك فى إطار تحسين مستوى الخدمة ومشروعات التطوير التى تنفذها الهيئة، وجاءت التعديلات كالتالى:

أولا: الوجه البحرى: استبدال عربات بعض القطارات على خطوط (طنطا/ المنصورة، منوف/ طنطا، طنطا/ ميت غمر، السنطة/ محلة روح ) بعربات محسنة وأخرى عربات مميزة وتشمل:

1ـ استبدال عربات قطارى 49 / 44 ركاب طنطا / المنصورة والعكس بعربات محسنة بعدد 7 عربات لكل قطار فى نفس مواعيدهم الحالية .

2ـ استبدال عربات قطارى 347 / 560 ركاب منوف/ طنطا والعكس بعربات محسنة بعدد 7 عربات لكل قطار فى نفس مواعيدهم الحالية .

3ـ استبدال عربات قطارات337/ 350/4350/351/ 352 ركاب طنطا/ميت غمر/السنطة/ محلة روح والعكس بعربات مميزة بعدد 6 عربات لكل قطار فى نفس مواعيدهم الحالية .

ثانيا: الوجه القبلي: تشغيل قطارات جديدة وإيقاف قطارات أخرى كالتالى كالتالى:

1ـ تشغيل قطار 135 اكسبريس الواسطي/ الجيزة من محطة الواسطى الساعة 04.35 يصل الجيزة الساعة 5.50.

2ـ تشغيل قطار 134 اكسبريس الجيزة / الفيوم من محطة الجيزة الساعة 11.15 يصل الفيوم الساعة 14.15طبقا للجداول المرفقة.

3ـ إيقاف مؤقت لقطارى 149 و 144 ركاب الجيزة / الواسطى والعكس.