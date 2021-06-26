شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. تسليم 3456 شقة ضمن "سكن لكل المصريين" بأكتوبر الجديدة غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، المزيد من الأخبار والتقارير الهامة، أبرزها:

الحكومة: زيادة الإنفاق على الخدمات والارتقاء بمستوى المعيشة بأولويات الموازنة

تعكس الموازنة العامة للعام المالي 2021/2022، توجهات الدولة نحو زيادة أوجه الإنفاق العام بما يحقق استراتيجية وأهداف رؤية مصر 2030، والتي تستهدف الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين، والخدمات المقدمة لهم، وتعزيز جهود بناء المواطن من خلال دعم القطاعات ذات الصلة بالتنمية البشرية خاصة قطاعي الصحة والتعليم، بالإضافة إلى دعم المشروعات القومية، والفئات الأكثر احتياجاً وتأثراً بجائحة كورونا، فضلاً عن مساندة النشاط الاقتصادي وتحفيزه مع ضمان استمرار زيادة مخصصات الاستثمارات العامة، ورفع كفاءة تحصيل الإيرادات العامة، بما يدعم الاقتصاد القومي.

ارتفاع بالحرارة ورياح.. تعرف على خريطة الظواهر الجوية حتى الخميس المقبل

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن الظواهر الجوية المتوقعة من اليوم السبت 26 يونيو 2021 إلى الخميس 1 يوليو 2021، حيث يشهد طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، لطيف ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد .

4 معلومات عن سد "واو" بجنوب السودان.. أبرزها توليد 10.40 ميجاوات كهرباء

تواصل مصر دعمها لأشقائها من الدول الأفريقية من خلال تنفيذ العديد من المشروعات على الأرض بهدف خدمة المواطنين، وتحقيق الاستقرار للأهالى من خلال حل مشاكل مياه الشرب وحماية الأهالى من أخطار الفيضانات.

تحويلات مرورية لتنفيذ أعمال إنشائية بشارع أحمد سعيد بالقاهرة.. تعرف عليها

تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور، وذلك تزامناً مع تنفيذ الأعمال الإنشائية بشارع أحمد سعيد فى الوصلة من ميدان تاكى وحتى شارع الفرنساوى، الأمر الذى يستلزم غلق للشارع المشار إليه لمدة 30 يوما ليلاً ونهاراً بدايةً من يوم الجمعة الموافق 25/6 دون تعطيل للحركة المرورية، ويتم تنفيذ التحويلات المرورية على النحو التالى:

"تطوير التعليم" يعلن شروط الالتحاق بالمجمعات التكنولوجية للعام الدراسى المقبل

أعلن صندوق تطوير التعليم، التابع لرئاسة مجلس الوزراء، عن فتح باب القبول للطلاب الجدد الحاصلين على الشهادة الإعدادية بالعام الدراسي 2021/ 2022 للالتحاق بالمجمعات التعليمية التكنولوجية المتكاملة في «الأميرية – الفيوم – أسيوط – أبوغالب»، التابعة للصندوق.

اليوم.. رئيس الوزراء يحضر الملتقى السنوى الأول "مصر لريادة الأعمال"

يحضر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اليوم السبت، الملتقى السنوي الأول "مصر لريادة الأعمال" بحضور عدد كبير من الوزراء.

حكم نهائى بحظر الإفتاء من غير المتخصصين لمواجهة دعاة الإرهاب

حصل المواطن (م.ك.ك) بعزبة حجاج، بدمنهور محافظة البحيرة فى يونيو 2021 على شهادة من جدول المحكمة الإدارية العليا بعدم حصول الطعن على الحكم التاريخى الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة بحظر الإفتاء من غير المتخصصين لمواجهة دعاة الإرهاب، وحظر اعتلاء المنابر من غير الحاصلين على ترخيص من الأزهر الشريف أو وزارة الأوقاف بحسب الأحوال، كشفت فيه المحكمة ولأول مرة أن المشرع لم يضع تعريفاً للمجتهد، وأنه يوجد فراغ تشريعى – وليس شرعياً - لتنظيم عملية الإفتاء، ووضعت عدة مبادئ بحظر الإفتاء من غير المتخصصين، وقد أصبح هذا الحكم نهائيا وباتا.

الإسكان: تسليم 3456 شقة ضمن مبادرة "سكن لكل المصريين" بأكتوبر الجديدة غدا

أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه سيتم تسليم 3456 وحدة سكنية ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين - محور منخفضي الدخل"، بمنطقة الـ800 فدان، مدينة أكتوبر الجديدة، بقطاعي (ج - د) بداية من غد الأحد 27 يونيو الجاري، وحتي بداية أغسطس المقبل، وذلك استمراراً لجهود الدولة في توفير الوحدات السكنية للمواطنين.

مصر تتعاون مع جنوب السودان لإنشاء مشروع سد واو لتوليد 10.40 ميجاوات كهرباء

تواصل مصر دعمها لأشقائها من الدول الأفريقية من خلال تنفيذ العديد من المشروعات على الأرض بهدف خدمة المواطنين، وتحقيق الاستقرار للأهالى من خلال حل مشاكل مياه الشرب وحماية الأهالى من أخطار الفيضانات، مثل التعاون بين مصر وتنزانيا لإنشاء سد روفينجي.

الفريق محمد فريد يعود لمصر بعد انتهاء زيارته للكونغو الديمقراطية والسودان

عاد إلى أرض الوطن الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، والوفد المرافق له، وذلك بعد انتهاء زيارته الرسمية التى استمرت لعدة أيام بجمهورية الكونغو الديمقراطية ودولة السودان .

موسيماني محذرا لاعبي الأهلي من ريمونتادا الترجي: يلعب بالقاهرة أفضل من رادس

وجه بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للأهلى، تحذيراً شديد اللهجة للاعبى فريقه قبل مواجهة الترجى، المقرر إقامتها في التاسعة مساء اليوم على ملعب السلام بالقاهرة فى إياب دور النصف النهائى من بطولة دورى أبطال أفريقيا، وذلك بعد انتهاء مباراة الذهاب بفوز الفريق الأحمر بهدف نظيف.

تطورات الحالة الصحية لـ جيهان السادات .. حرجة والزيارة ممنوعة

كشف محمد أنور عصمت السادات، ابن شقيق الرئيس الراحل محمد أنور السادات، تطورات الحالة الصحية للسيدة جيهان السادات، واصفا حالتها الصحية بالحرجة، داعيا الشعب المصري مواصلة الدعاء لله بأن يعجل سبحانه وتعالي الشفاء العاجل لأم الأبطال السيدة جيهان السادات زوجة الرئيس الراحل أنور السادات.

الجمارك تقرر إعفاء العالقين من أى غرامات نتيجة تعرضهم للتأخير بالموانئ الحدودية

أكد الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، أن الدكتور محمد معيط وزير المالية بادر باتخاذ عدد من الإجراءات للتخفيف من آثار جائحة كورونا، منها: إعفاء العالقين من أى غرامات أو رسوم نتيجة تعرضهم للتأخير بالموانئ الحدودية، ومنح الأولوية بالمنافذ الجمركية للتعامل والتخليص على السلع والبضائع التى تمثل أهمية استراتيجية وقومية خلال هذه الفترة مثل: الوقود والمواد الغذائية، والمطهرات ومنتجات الصحة العامة والمستلزمات الطبية، والشحن السريع للبضائع القابلة للتلف، ومستلزمات الإنتاج للقطاع الصناعى.

انتشال الضحية الرابعة فى انهيار عقار العطارين فى الإسكندرية

نجحت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية، فى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، من انتشال الضحية الرابعة أسفل الأنقاض العقار المنهار كائن بـ 13 شارع مرسى بدر بمنطقة العطارين، الذى سقط ظهر أمس .

أسعار الذهب تغلق الأسبوع على ارتفاع طفيف وعيار 21 بـ775 جنيها للجرام

أغلقت أسعار الذهب في البورصات العالمية على ارتفاع محدود بنسبة 0.34 % لتسجل أونصة الذهب وفق جلسات ختام التداول في ساعة متأخرة من مساء الجمعة عند 1781 دولارا للأونصة، وسط ترقب وهدوء في الأسواق العالمية مع تهدئة مخاوف المستثمرين من رفع مرتقب للفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية.

"التاشيرة 14" هدف الأهلى فى مواجهة الترجى بدورى أبطال أفريقيا الليلة

يستعد فريق الأهلى لمواجهة الترجى التونسى فى إياب نصف نهائى بطولة دورى أبطال أفريقيا، والمحدد لها التاسعة مساء اليوم السبت، باستاد الأهلى والسلام بحثاً عن تأشيرة التأهل لنهائى دورى الأبطال الأفريقى للمرة الرابعة عشرة فى تاريخ القلعة الحمراء، وفاز الأهلى على بطل تونس فى رادس بهدف دون رد سجله محمد شريف فى موقعة الذهاب.