شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. رئيس الوزراء يحضر الملتقى السنوى الأول "مصر لريادة الأعمال" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحضر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اليوم السبت، الملتقى السنوي الأول "مصر لريادة الأعمال" بحضور عدد كبير من الوزراء.

ويستهدف ملتقى Generation Next الاستثمار في المستقبل، تسليط الضوء على الالتزام الحكومي بتعزيز بيئة ريادة الأعمال والاستثمار في الشركات الناشئة من خلال شركة مصر لريادة الأعمال والاستثمار، التي تعمل على تنمية وتعزيز ثقافة الشركات الناشئة في الاقتصاد المصري وتحفيز تطوير بيئة ريادة الأعمال، وبناء القدرة التنافسية للاقتصاد، التي تدفع نمو الناتج المحلي الإجمالي من خلال الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة.