شكرا لقرائتكم خبر عن تصل 44 جنوب البلاد.. تعرف على درجات الحرارة بمحافظات الجمهورية حتى الخميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد عن الظواهر الجوية المتوقعة من اليوم السبت 26 يونيو 2021 إلى الخميس 1 يوليو 2021، حيث يشهد طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، لطيف ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد .

كما تنشط الرياح على بعض المناطق على فترات متقطعة مما يقلل من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة.

وفيما يلى درجات الحرارة المتوقعة حتى الخميس المقبل، على كافة محافظات الجمهورية، كما يلى :

- السبت 26 يونيو

القاهرة والوجه البحرى 37 درجة

السواحل الشمالية 32 درجة

جنوب سيناء 38 درجة

شمال الصعيد 38 درجة

جنوب الصعيد 42 درجة

- الأحد 27 يونيو:

القاهرة والوجه البحرى 37 درجة

السواحل الشمالية 32 درجة

جنوب سيناء 38 درجة

شمال الصعيد 39 درجة

جنوب الصعيد 42 درجة

- الإثنين 28 يونيو :

القاهرة والوجه البحرى 38 درجة

السواحل الشمالية 32 درجة

جنوب سيناء 38 درجة

شمال الصعيد 40 درجة

جنوب الصعيد 44 درجة

- الثلاثاء 29 يونيو :

القاهرة والوجه البحرى 38 درجة

السواحل الشمالية 33 درجة

جنوب سيناء 39 درجة

شمال الصعيد 40 درجة

جنوب الصعيد 44 درجة

- الأربعاء 30 يونيو:

القاهرة والوجه البحرى 38 درجة

السواحل الشمالية 32 درجة

جنوب سيناء 40 درجة

شمال الصعيد 40 درجة

جنوب الصعيد 44 درجة

- الخميس 1 يوليو:

القاهرة والوجه البحرى 38 درجة

السواحل الشمالية 32 درجة

جنوب سيناء 39 درجة

شمال الصعيد 41 درجة

جنوب الصعيد 44 درجة