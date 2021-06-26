شكرا لقرائتكم خبر عن من الطيور المهددة بالانقراض واستخدمته احدى الدول كعملة تجارية .. تعرف عليه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يعد طائر «الكويتزل» من الطيور المهددة بالانقراض حيث يتم اصطياده بكثرة أينما وجد فيلجأ للاختباء في الغابات الاستوائية والجبال .

يعيش في الجبال والغابات الاستوائية في أمريكا الوسطى، وتتخذه دولة (غواتيمالا) رمزاً لها حتى أن عملتها التجارية مسماة على اسمه، قد اعتبرته بعض الحضارات القديمة طائراً مقدساً فكانوا يرتدون ريشه أثناء الاحتفالات .

يتغذى طائر «الكويتزل» على الحشرات والسحالي والفواكه، ويستغرق 3 أسابيع بعد ميلاده حتى يستطيع الطيران، وبعد 3 سنوات ينمو للذكر ذيل طويل جميل يميزه عن الأنثى التي تشاركه نفس الألوان الجذابة، ويحفر «الكويتزل» أعشاشه في جذوع الأشجار بمنقاره القوي، ويتناوب الذكر والأنثى على احتضان البيض داخل الشجرة.