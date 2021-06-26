شكرا لقرائتكم خبر عن صحة الشرقية تنظم احتفالية للتوعية بأضرار ومخاطر وأسباب وتأثيرات تعاطي المخدرات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، ورمضان عبدالحميد وكيل وزارة التربية والتعليم، إحتفالية مديرية الشؤون الصحية بالتوعية بأضرار ومخاطر وأسباب وتأثيرات تعاطي المخدرات، وذلك تزامناً مع اليوم العالمي لمكافحة تعاطي المخدرات والإتجار بها، تحت رعاية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وبحضور الدكتور ناجي فوزي أستاذ الطب النفسي والإدمان بكلية الطب جامعة الزقازيق، والدكتور وليد عبدالظاهر مشرف عام الشؤون الوقائية بصندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطي، والدكتور أحمد رمزي مدير مستشفي العزازي للصحة النفسية وعلاج الإدمان، وذلك بقاعة التدريب بمدرسة الثانوية العسكرية بالزقازيق، بالتنسيق مع صندوق مكافحة الإدمان والتعاطي وحدة متطوعي الشرقية، بحضور ممثلي من الشباب والهيئات المختلفة، مع إتباع كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء الإحتفالية.

يذكر أن الأمم المتحدة دشنت قبل 34 عاماً يوم ٢٦ يونيو من كل عام يوماً دولياً لمكافحة تعاطي المخدرات والاتجار غير المشروع بها، وذلك بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 42/112 بتاريخ 7 ديسمبر 1987، يشارك أفراد ومجتمعات ومنظمات مختلفة من جميع أنحاء العالم في هذا الاحتفال العالمي، لزيادة الوعي بالمشكلة الرئيسية التي تمثلها المخدرات غير المشروعة للمجتمع، بهدف التعاون من أجل كوكب خال من الإدمان، ويهدف اليوم العالمي لمكافحة المخدرات والإدمان، لتعزيز العمل الدولي والتعاون المشترك لتحقيق الهدف الأسمى وهو خلق عالم خال من تعاطي المخدرات، كما يهدف اليوم العالمي لمكافحة المخدرات لتبادل نتائج البحوث والبيانات القائمة على الأدلة والحقائق المنقذة للحياة، ومواصلة الاستفادة من روح التضامن المشتركة، من خلال هذا الحدث السنوي، ويمكن تعزيز فهم مشكلة المخدرات العالمية، وأن زيادة الوعي يدعم إلى حد كبير التعاون الدولي في مكافحة تأثيرها على الصحة والحوكمة والسلامة، ويخصص اليوم للقضاء على إساءة استخدام المخدرات ومعالجة الأسباب الهيكلية التي تغذي تجارة المخدرات غير المشروعة، وهذا اليوم العالمي يسعي كذلك لغرس الشعور بالمسؤولية لدى الأفراد في جميع أنحاء العالم، خاصة الأطفال والمراهقين.

وأوضح الدكتور هشام مسعود أن اليوم العالمي هذا العام يحمل شعار «مشاركة الحقائق عن المخدرات لإنقاذ الأرواح»، بهدف مكافحة المعلومات المضللة وتشجيع تبادل الحقائق المتعلقة بالمخدرات، مشيراً إلى أنه من خلال الاحصائيات العالمية أصبح الوصول إلى الأدوية المخدرة أيضاً أسهل من أي وقت مضى مع المبيعات عبر الإنترنت، وتبلغ قيمة أسواق الأدوية الرئيسية على «الويب المظلم» نحو 315 مليون دولار سنوياً، كما أن معاملات الأدوية غير التلامسية، مثل البريد، آخذة في الارتفاع وهو اتجاه ربما تسارعه الوباء إيجابياً، أدى الارتفاع في استخدام التكنولوجيا أثناء الوباء إلى ظهور الابتكار في خدمات الوقاية والعلاج من الأدوية، من خلال نماذج أكثر مرونة لتقديم الخدمات مثل التطبيب عن بُعد، ما يمكّن المتخصصين في الرعاية الصحية من الوصول إلى المزيد من المرضى وعلاجهم، مضيفاً بأنه ما بين عامي 2010-2019، زاد عدد الأشخاص الذين يتعاطون المخدرات بنسبة 22%، وزاد عدد متعاطي القنب بنحو 18% خلال العقد الماضي، ما يقدر بنحو 20 مليون شخص تعاطوا الكوكايين في عام 2019، أي ما يعادل 0.4% من سكان العالم، وما يقرب من 50000 شخص لقوا حتفهم من جرعات زائدة من المواد الأفيونية، والفنتانيل ومثيلاته الآن في معظم الوفيات.

وألقي الدكتور ناجي فوزي، محاضرة عن الآثار النفسية والصحية للإدمان وتعاطي المخدرات، فيما ألقي الدكتور وليد عبدالظاهر، محاضرة عن الأبعاد الاجتماعية لتعاطي وإدمان المواد المخدرة ودور صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطي في التصدي لمشكلة المخدرات، وتحدث الدكتور أحمد رمزي، عن طرق العلاج المختلفة للإدمان داخل المنشآت الطبية وخارجها وتأثيره على المجتمع.

كما دارت حلقات نقاشية بين الشباب المتواجدين والذي بلغ عددهم أكثر من ١٥٠ شابا وفتاة، وبين وكيل وزارة الصحة والمحاضرين للاستفسار عن دور البيئة والمشاكل الأسرية والاجتماعية في التأثير على سلوك الأبناء، والاتجاه نحو طريق الإدمان، والاساليب والطرق الأولية في علاج الإدمان.