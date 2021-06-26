شكرا لقرائتكم خبر عن تغريم 387 شخصًا لعدم ارتدائهم «كمامات» في سوهاج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت اليوم أجهزة الأمن بسوهاج، حملات مكثفة بجميع أنحاء المحافظة خاصة في مواقف سيارات الأجرة، ومحطات القطارات، والمطاعم، والمحال التجارية، للتأكد من مدى التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وارتداء الكمامات.

أسفرت الحملات التي جرت بإشراف اللواء دكتور حسن محمود مدير أمن سوهاج عن ضبط 387 شخصًا، لعدم ارتدائهم الكمامات، وقاموا بسداد الغرامة المستحقة.