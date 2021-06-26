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تغريم 387 شخصًا لعدم ارتدائهم «كمامات» في سوهاج

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السيد أبو علي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت اليوم أجهزة الأمن بسوهاج، حملات مكثفة بجميع أنحاء المحافظة خاصة في مواقف سيارات الأجرة، ومحطات القطارات، والمطاعم، والمحال التجارية، للتأكد من مدى التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس وارتداء الكمامات.

أسفرت الحملات التي جرت بإشراف اللواء دكتور حسن محمود مدير أمن سوهاج عن ضبط 387 شخصًا، لعدم ارتدائهم الكمامات، وقاموا بسداد الغرامة المستحقة.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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