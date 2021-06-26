شكرا لقرائتكم خبر عن صحة المنيا تقدم الخدمات الطبية والعلاجية لـ 1749 مواطنًا بقرية أولاد الشيخ بمغاغة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، أن مديرية الصحة، تواصل تنفيذ القوافل الطبية المتنوعة، في إطار جهود الدولة لوصول الخدمات الطبية والعلاجية لكافة المناطق والقرى الأكثر احتياجا، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

قال دكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا إن المديرية نظمت قافلة طبية، بقرية أولاد الشيخ، بمركز مغاغة، خلال يومي 23 و24 يونيو الجاري، تحت إشراف نخبة من الأطباء المتخصصين، وأسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 1749 حالة مترددة، وصرف الأدوية، وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان.

أوضح الدكتور محمود خليفة، منسق القوافل الطبية بالمديرية، أن القافلة شملت العديد من التخصصات، حيث تم إجراء 272 حالة جراحة، و617 حالة أطفال، و280 باطنة و105 قلب و107 نساء، و32 تنظيم اسرة، و44 أسنان، و191 جلدية، و101 حالة انف واذن، إلى جانب انه تم عمل 88 تحليلا مختلفا، وعمل 35 حالة موجات صوتية، وعمل 10 حالات رسم قلب، وعمل 9 حالات اشعة سينية، وفحص عشوائي للضغط والسكر لـ 129 مترددا، وتم خلع اسنان لحالتين بعيادة الاسنان، وتحويل للمستشفى 14 حالة لاستكمال العلاج، هذا بالإضافة إلى عمل ندوات تثقيف صحى لـ 112 مترددا، كما تم استخدام 12 عيادة متنقلة، وتضم صيدلية ومعمل دم وسجلات.