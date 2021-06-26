شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن تكرم أول دفعة من متعافي الإدمان بمركز العزيمة بمطروح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، واللواء خالد شعيب، محافظ مطروح تكريم أول دفعة من المتعافين من الإدمان بمركز العزيمة التابع للصندوق بمحافظة‪ ‬مرسى مطروح، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات والاتجار غير المشروع بها والذى يوافق يوم 26 يونيو من كل شهر تحت عنوان «شارك حقائق عن المخدرات ..أنقذ أرواح»، وذلك بحضور عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان وأعضاء مجلس النواب عن المحافظة.

وصرحت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي،أن شعار اليوم العالمي، «شارك حقائق عن المخدرات..أنقذ أرواح»، يؤكد مسؤولياتنا كمؤسسات حكومية وأهلية وكأفراد متطوعين في الوقاية أو متعافين من الإدمان في نشر التوعية المبنية على الحقائق العلمية والتجارب العملية بشأن خطر المخدرات وتداعياتها، وأن تلك المعلومات والحقائق تساهم في رفع الوعي المجتمعي وإنقاذ أرواح المزيد من ضحايا المخدرات، لافتة إلى أنه تم اختيار الاحتفال باليوم العالمي على أرض مطروح الساحرة، وذلك في إطار تعاوننا المستمر مع محافظة مرسي مطروح والتي توليها وزارة التضامن الاجتماعي أهمية بالغة وننفذ على أرضها الطيبة العديد من البرامج والمشروعات التنموية لخدمة أبناء المحافظة وأن من أهم ثمار هذا التعاون مركز العزيمة لعلاج الإدمان الذي تفضل الرئيس بافتتاحه في 16 فبراير الماضي بعد إضافة مستشفيين لسحب المخدرات، وأن هذا الصرح الطبي والتأهيلي يعد من أفضل المراكز العلاجية والتأهيلية، فلقد تم إنشاؤه وفقاً للمعايير الدولية في مجال علاج الإدمان «40% إنشاءات، 60% مساحات ترفيه للنزلاء» بسعة سريرية تشمل «50 سريرا» لسحب المخدر، و100 سرير للتأهيل النفسي والاجتماعي، فضلاً عن 3 عيادات خارجية.