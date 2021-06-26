شكرا لقرائتكم خبر عن يصل وزنها 1000 كجم وطولها 3 أمتار .. تعرف على أثقل الأسماك في العالم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عاشت الأسماك على كوكب الأرض فترة كبيرة من الزمن تصل إلى أكثر من 500 مليون سنة، مما يعني أنها كانت موجودة قبل ظهور الديناصورات، وتضم الأسماك أكثر من 25 ألف نوع مختلف لذلك تزيد أنواعها عن أنواع البرمائيات والثدييات وكذلك الطيور والزواحف، ويُعرف عن الأسماك بأنها تنتمي إلى الفقاريات المائية وهي تعيش طوال حياتها في الماء فقط .

تعد سمكة الشمس المحيطية، أو «المولا» وهو الاسم الشائع لها من الأسماك النادرة، وهي أثقل سمكة عظمية في العالم، ويصل طول سمكة الشمس إلى 3 أمتار، وارتفاعها 4.2 متر ويبلغ متوسط وزن السمكة البالغة 1000 كيلو جرام وقد تصل أوزانها إلى 2.5 طن.

أما منشأها الأصلي المياه الإستوائية والمعتدلة حول العالم، فيتشابه رأسها مع ذيلها، وجسمها الرئيسي منبسط، وتتغذى بصفة أساسية على قناديل البحر، ولأن نظامها الغذائي الرئيسي فقير غذائياً، وتتناول السمكة كميات كبيرة من الغذاء، تنتج الإناث عددا من البيض أكثر من أي نوع آخر معروف من الفقاريات.