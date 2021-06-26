شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل تعليم مطروح يتابع سير امتحانات الدبلومات الفنية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع عاطف سلامة وكيل وزارة التعليم بمطروح اليوم السبت ٢٦ يونيو ٢٠٢١ سير امتحانات الدبلومات الفنية في يومها السادس للجنة مدرسة تل العيس الصناعية شرق مطروح وسط إجراءات أمنية مشددة وتدابير وقائية محكمة في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمود قاسم وكيل المديرية والمهندس نبيل نجيب مدير التعليم الفني وسحر الحناوي مدير إدارة العلمين التعليمية .

وأوضح سلامة أن طلاب التعليم الصناعي أدوا امتحان اليوم السادس في مادة الرسم الفني لمدة ثلاث ساعات وكان في مستوي الطالب المتوسط وورقة الأسئلة واضحة وجيدة الطباعة، مشيرا إلى أن غرفة العمليات بالمديرية الخاصة بامتحانات الدبلومات الفنية لم تتلقَ أي شكاوى ولم يحدث في اللجان أي نوع من الشغب أو الفوضى بالإضافة إلى التزام الجميع بقواعد الامتحانات.

واوضح وكيل الوزارة أنه تم التشديد على منع استخدام التليفونات المحمولة داخل اللجان الامتحانية باستثناء رئيس اللجنة فقط من أجل التواصل مع المديرية أو الإدارة إذا لزم الأمر .

وأضاف وكيل تعليم مطروح أن كافة اللجان الامتحانية ملتزمة بتطبيق الإجراءات الاحترازية بلجان سير الامتحان وفق قرارات مجلس الوزراء بهذا الشأن مع وجود 14 طالب بكل لجنة فرعية داخل لجان سير الامتحان وفقا للتعليمات الوزارية للحفاظ على صحة العناصر البشرية بتلك اللجان.