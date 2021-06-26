شكرا لقرائتكم خبر عن خروج وتعافى 3 حالات كورونا من مستشفى قفط التعليمي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن مستشفى قفط التعليمى بقنا، عن تعافي وخروج 3 حالات من مصابي فيروس كورونا، بعد تماثلهم للشفاء وخضوعهم لبروتوكول العلاج المقرر من قبل وزارة الصحة.

قال الدكتور أحمد كمال مدير مستشفى قفط التعليمى إن خروج 3 حالات جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد، بعد تعافيهم وتماثلهم للشفاء، ليرتفع إجمالى عدد حالات الشفاء إلى 418 حالة خروج منذ بدء الموجة الثانية.

وأشار الدكتور عمرو عبدالراضي، المشرف الطبي، إلى أن الحالات التي تماثلت للشفاء منها متوسطة وحرجة وتباينت أعمارهم ما بين 54 إلى 78عاماً.