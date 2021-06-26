"الإعلام الرياضي" تحذر من أية مخالفات في تغطية مباراة الأهلي والترجي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مينا غالي:

حذر الدكتور أسامة أبو زيد، رئيس لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي التابعة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، من ارتكاب أية مخالفات أثناء تغطية وتحليل مباراة الأهلي ضد الترجي المقرر إقامتها، اليوم، في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، في إطار مباراة العودة إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال أبو زيد، في تصريحات صحفية أدلى بها اليوم السبت، إنه يأمل أن تسير مباراة اليوم على ما يرام بعيدًا عن العصبية أو التوتر، موضحًا أن التحليل سيكون سهلًا؛ خصوصًا أن فوز الأهلي ضد الترجي في مباراة الذهاب سيهدئ من الأمور جدًّا وسيريح الأعصاب و"لن يكون هناك تشنجات"، حسب تعبيره.

ولفت رئيس لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي إلى أن لجان الرصد ستعمل على رصد تحليل مباراة الأهلي ضد الترجي، مشيراً إلى أن لجان الرصد ستكون موجودة للمباراة والتحليل بالذات؛ والمباراة لن تكون بها مشكلات، مؤكدًا أن فرصة الأهلي كبيرة للفوز والصعود لنهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت في تونس بفوز الأهلي بهدف نظيف على حساب الترجي.